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Дмитрий Мезенцев: «Сегодня здесь, на земле легендарной Брестской крепости, тысячи людей»

22 июня 2022 04:45
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Новости Беларуси. Здесь началась война. В Брестской крепости также почтили память героев. В знаменитой цитадели, которая первой приняла на себя удар врага, этой ночью, 22 июня, прошел митинг-реквием. И сейчас там достаточно многолюдно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Перед реконструкцией в 4 часа – время начала войны 22 июня 1941 года – прошел митинг-реквием у стелы Брестской крепости. Там делегации со всей Беларуси, из России и других стран возложили венки к памятнику, отдали дань памяти погибшим в Великой Отечественной. Среди делегаций были представители БРСМ, Министерства культуры, Брянской области. Все эти люди находятся здесь не только по долгу службы, но и по зову сердца, потому что у каждого второго есть своя история с войны.  

Дмитрий Мезенцев: «Сегодня здесь, на земле легендарной Брестской крепости, тысячи людей»-1

Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства:  
Сегодня здесь, на земле легендарной Брестской крепости, тысячи людей. Они пришли не потому что кто-то сказал им прийти. Они не могли сегодня не быть вместе с нами в 4 утра в 81-ю годовщину начала Великой Отечественной войны и великой битвы за сохранение единого отечества. И то, что в Год исторической памяти здесь на белорусской земле позиции российского и белорусского руководства, позиции миллионов россиян и белорусов едины в желании помнить – это особо важно.  

«Мы уже привычные». В Брестской крепости прошла реконструкция начала Великой Отечественной войны (здесь подробнее).  

# Великая Отечественная война # общество # Вероника Кудринецкая # Дмитрий Мезенцев # Фотофакт

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