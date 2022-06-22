Дмитрий Мезенцев: «Сегодня здесь, на земле легендарной Брестской крепости, тысячи людей»

Новости Беларуси. Здесь началась война. В Брестской крепости также почтили память героев. В знаменитой цитадели, которая первой приняла на себя удар врага, этой ночью, 22 июня, прошел митинг-реквием. И сейчас там достаточно многолюдно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перед реконструкцией в 4 часа – время начала войны 22 июня 1941 года – прошел митинг-реквием у стелы Брестской крепости. Там делегации со всей Беларуси, из России и других стран возложили венки к памятнику, отдали дань памяти погибшим в Великой Отечественной. Среди делегаций были представители БРСМ, Министерства культуры, Брянской области. Все эти люди находятся здесь не только по долгу службы, но и по зову сердца, потому что у каждого второго есть своя история с войны.