«Он хорошее напоминание всем, что мы готовы». Талай об открытии нового монумента в Минске

Новости Беларуси. «Живая память благодарных поколений» – монумент с таким названием в преддверии дня Независимости появиться в столичном парке Победы. Мастера уже вовсю работают над его созданием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уникальный в своем роде, он будет отлит из монет, которые были собраны в разных уголках Беларуси. Проект объединил небывалое количество участников – порядка 130 тысяч семей изъявили желание внести свою лепту в увековечивание памяти героев. Общенациональная акция состоялась по инициативе благотворительного фонда имени Алексея Талая. Ее основная цель объединить ветеранов, современников и молодежь.

Алексей Талай – директор благотворительного фонда, общественный деятель:

Вместе с тем этот общий национальный проект – он хорошее напоминание всем, что мы готовы. И сегодня, в эту сложную гадзіну, мы видим те перемены, которые происходят. Мы знаем, мы полностью осознаем свою собственную ответственность за то, что происходит. Как и они, наши дедушки, мы сейчас должны защитить нашу землю.

Свое участие в акции приняла и семья главы государства. Монеты были переданы Алексею Талаю в Администрации Президента. Они стали финальной составляющей – сегодня специалисты приступили к отливке монумента. Символично, что эти работы активисты проводят в памятную для всех дату – день начала Великой Отечественной войны.