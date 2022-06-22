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«Мы должны помнить мужество, подвиг наших отцов». Брест принял участников акции «Боевой расчёт»

22 июня 2022 07:42
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Новости Беларуси. «Боевой расчет». В седьмой раз Брест принял участников молодежной патриотической акции. Ее цель – вспомнить подвиг тех, кто погиб в первых боях на границе в июне 1941-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы должны помнить мужество, подвиг наших отцов». Брест принял участников акции «Боевой расчёт»-1

Курсанты Института пограничной службы выстроились у скульптурной композиции «Героям границы, женщинам и детям, мужеством своим в бессмертие шагнувшим» с портретами погибших героев-пограничников. А возле руин 9-й пограничной заставы с 19:00 50 раз прозвучали слова «Пал смертью храбрых в боях за свободу и независимость нашей Родины».

«Мы должны помнить мужество, подвиг наших отцов». Брест принял участников акции «Боевой расчёт»-4

Такое время выбрано неслучайно. Ежедневно именно в семь вечера на каждой белорусской пограничной заставе проводится боевой расчет. На этой открытой церемонии присутствовали и зарубежные гости.

«Мы должны помнить мужество, подвиг наших отцов». Брест принял участников акции «Боевой расчёт»-7

Мирланбек Сарлыкбек, представитель Пограничной службы ГКНБ Кыргызстана в Координационной службе СКПВ:
Данное мероприятие для меня, как и для всех кыргызстанцев, очень важное значение имеет, так как непосредственное участие в защите Брестской крепости принимали кыргызстанцы. Мы должны помнить мужество, подвиг наших отцов, дедов, передать эту память следующим поколениям.

«Мы должны помнить мужество, подвиг наших отцов». Брест принял участников акции «Боевой расчёт»-10

Акция «Боевой расчет» уже стала традиционным местом встречи пограничников разных поколений и гостей Беларуси.

# Великая Отечественная война # общество # Мирланбек Сарлыкбек # Фотофакт

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