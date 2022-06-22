«Мы должны помнить мужество, подвиг наших отцов». Брест принял участников акции «Боевой расчёт»

Новости Беларуси. «Боевой расчет». В седьмой раз Брест принял участников молодежной патриотической акции. Ее цель – вспомнить подвиг тех, кто погиб в первых боях на границе в июне 1941-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Курсанты Института пограничной службы выстроились у скульптурной композиции «Героям границы, женщинам и детям, мужеством своим в бессмертие шагнувшим» с портретами погибших героев-пограничников. А возле руин 9-й пограничной заставы с 19:00 50 раз прозвучали слова «Пал смертью храбрых в боях за свободу и независимость нашей Родины».

Такое время выбрано неслучайно. Ежедневно именно в семь вечера на каждой белорусской пограничной заставе проводится боевой расчет. На этой открытой церемонии присутствовали и зарубежные гости.

Мирланбек Сарлыкбек, представитель Пограничной службы ГКНБ Кыргызстана в Координационной службе СКПВ:

Данное мероприятие для меня, как и для всех кыргызстанцев, очень важное значение имеет, так как непосредственное участие в защите Брестской крепости принимали кыргызстанцы. Мы должны помнить мужество, подвиг наших отцов, дедов, передать эту память следующим поколениям.