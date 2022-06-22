Александр Лукашенко почтил память погибших в Химах. Побывал и на могиле матери

О трагических страницах истории напоминают тысячи памятников и захоронений по всей Беларуси. Сложно отыскать уголок в нашей стране, который не затронула бы та страшная кровопролитная война. И у нас просто нет права забыть подвиг тех, кому мы обязаны миром на родной земле. А потому не зарастает народная тропа к мемориалам и братским могилам. И совсем не важно, где они находятся: в городе, райцентре или небольшой деревушке.