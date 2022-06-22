Александр Лукашенко почтил память погибших в Химах. Побывал и на могиле матери

Новости Беларуси. Александр Лукашенко почтил память погибших во времена Великой Отечественной войны в Химах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Александр Лукашенко почтил память погибших во времена Великой Отечественной войны в Химах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О трагических страницах истории напоминают тысячи памятников и захоронений по всей Беларуси. Сложно отыскать уголок в нашей стране, который не затронула бы та страшная кровопролитная война. И у нас просто нет права забыть подвиг тех, кому мы обязаны миром на родной земле. А потому не зарастает народная тропа к мемориалам и братским могилам. И совсем не важно, где они находятся: в городе, райцентре или небольшой деревушке.
Вот и Александр Лукашенко в этот особый день, находясь на своей малой родине, возложил цветы к братской могиле в Химах. Здесь захоронены 18 местных жителей, а также танкисты, погибшие в годы Великой Отечественной войны. Их данные не установлены.
Здесь же Президент побывал и на могиле своей матери. От сына и внука - красные розы Екатерине Трофимовне.