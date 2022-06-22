«Никакого разочарования. Это был восторг». Что говорят приехавшие в Брестскую крепость россияне?
Новости Беларуси. Вновь перенесемся в Брест. Там утром 22 июня белорусские и зарубежные реконструкторы воссоздали ключевые эпизоды обороны Брестской крепости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На прямой связи со студией Вероника Кудринецкая.
Вероника Кудринецкая, корреспондент:
Мы продолжаем работать в Брестской крепости. Находясь здесь, невозможно не вспомнить историю этого места. Взятие цитадели – один из первых и самых драматичных моментов Великой Отечественной войны. В июне 1941 года здесь находились солдаты более чем 30 национальностей. Возможно, поэтому день скорби, который каждый год отмечают в Бресте и стал интернациональным. Каждый год сюда съезжаются люди со всего мира. Немцы хотели взять крепость за 8 часов, но им понадобился месяц. Сегодня на Кобринском укреплении в 11 раз воссоздали эпизод той страшной войны.
Напомню, что сюда приехали 300 реконструкторов из Беларуси, России, стран Прибалтики, 40 участников из Европы и участники из Китая и Японии. Большинство здесь не первый раз, но мы нашли тех, кто приехали впервые. Это ребята из Москвы и Подмосковья.
Дмитрий Самоедов, реконструктор (Россия):
Я впервые в Беларуси и в Бресте. Это моя давняя мечта – попасть на 22 июня в Брестскую крепость-герой. Все ожидания воплотились в реальность. Никакого разочарования. Это был восторг, чистый восторг.
Александр Бельков, реконструктор (Россия):
Брестская крепость в душе лежит. Много читал в детстве. Во-первых, это история, которой мы занимались, которую нам преподавали наши учителя.
Алексей Березкин, реконструктор (Россия):
Это земля многострадальная, на которой это произошло 81 год назад. Все было инсценировано очень похоже.
Вероника Кудринецкая:
Бой на Кобринском укреплении получился зрелищным. Об этом свидетельствуют слова участников и зрителей на трибунах, их аплодисменты. Некоторые люди даже плакали.
«Мы уже привычные». В Брестской крепости прошла реконструкция начала Великой Отечественной войны (здесь подробности).