«Никакого разочарования. Это был восторг». Что говорят приехавшие в Брестскую крепость россияне?

Вероника Кудринецкая, корреспондент:

Мы продолжаем работать в Брестской крепости. Находясь здесь, невозможно не вспомнить историю этого места. Взятие цитадели – один из первых и самых драматичных моментов Великой Отечественной войны. В июне 1941 года здесь находились солдаты более чем 30 национальностей. Возможно, поэтому день скорби, который каждый год отмечают в Бресте и стал интернациональным. Каждый год сюда съезжаются люди со всего мира. Немцы хотели взять крепость за 8 часов, но им понадобился месяц. Сегодня на Кобринском укреплении в 11 раз воссоздали эпизод той страшной войны.

Напомню, что сюда приехали 300 реконструкторов из Беларуси, России, стран Прибалтики, 40 участников из Европы и участники из Китая и Японии. Большинство здесь не первый раз, но мы нашли тех, кто приехали впервые. Это ребята из Москвы и Подмосковья.