Новости Беларуси. Рост заболеваемости COVID-19 отмечается во всем мире. Беларусь не исключение. Вместе с тем наша страна следует своей стратегии борьбы с заболеванием, сохраняя тем самым нормальную жизнедеятельность общества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сценарий развития эпидситуации непредсказуем. Вирус опасен, но медики не устают повторять: избежать его можно. Соблюдение элементарных правил значительно снижает вероятность заражения. К слову, во вторую волну пандемии среди заболевших коронавирусом больше молодых людей, в том числе студенты.
С 1 ноября Беларусь временно ограничивает въезд иностранцев
Чтобы минимизировать риски, со 2 ноября в БГУ вводится обязательный масочный режим. Все сотрудники будут обеспечены многоразовыми масками с учетом сменяемости каждые два часа и продолжительности рабочего дня. Студенты и работники вуза без средств индивидуальной защиты в университет допускаться не будут. На борьбу с COVID-19 БГУ будут выделены средства из бюджета.
Финансовую поддержку также получит Белорусский национальный технический университет.
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