Прямой эфир

В БГУ вводится обязательный масочный режим

02 ноября 2020 06:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Рост заболеваемости COVID-19 отмечается во всем мире. Беларусь не исключение. Вместе с тем наша страна следует своей стратегии борьбы с заболеванием, сохраняя тем самым нормальную жизнедеятельность общества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В БГУ вводится обязательный масочный режим-1

Сценарий развития эпидситуации непредсказуем. Вирус опасен, но медики не устают повторять: избежать его можно. Соблюдение элементарных правил значительно снижает вероятность заражения. К слову, во вторую волну пандемии среди заболевших коронавирусом больше молодых людей, в том числе студенты.

С 1 ноября Беларусь временно ограничивает въезд иностранцев

В БГУ вводится обязательный масочный режим-4

Чтобы минимизировать риски, со 2 ноября в БГУ вводится обязательный масочный режим. Все сотрудники будут обеспечены многоразовыми масками с учетом сменяемости каждые два часа и продолжительности рабочего дня. Студенты и работники вуза без средств индивидуальной защиты в университет допускаться не будут. На борьбу с COVID-19 БГУ будут выделены средства из бюджета.

Финансовую поддержку также получит Белорусский национальный технический университет.

Читайте также:

«Надеемся, что подъём не продлится до февраля». Владимир Караник рассказал о возможном развитии пандемии коронавируса в Беларуси

Владимир Караник: «Ограничение необязательных контактов снижает нагрузку на систему здравоохранения почти в два раза»

«Если много людей, я надеваю. Маска в кармане». Как белорусы относятся к мерам предосторожности во время коронавируса?

# Коронавирус # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Сергей Пигарев о Конституции: «Приходит очень много предложений по внесению, я не побоюсь сказать, радикальных изменений»
01 ноября 2020 20:48

Сергей Пигарев о Конституции: «Приходит очень много предложений по внесению, я не побоюсь сказать, радикальных изменений»

Из-за разгула демократии страшно выйти на улицы. Мнение Евгения Пустового о том, что происходит в Беларуси и мире
01 ноября 2020 19:37

Из-за разгула демократии страшно выйти на улицы. Мнение Евгения Пустового о том, что происходит в Беларуси и мире

Николай Щёкин о ситуации в Европе: «Люди остались сами с собой и со своими проблемами»
01 ноября 2020 19:03

Николай Щёкин о ситуации в Европе: «Люди остались сами с собой и со своими проблемами»