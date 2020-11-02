В БГУ вводится обязательный масочный режим

Новости Беларуси. Рост заболеваемости COVID-19 отмечается во всем мире. Беларусь не исключение. Вместе с тем наша страна следует своей стратегии борьбы с заболеванием, сохраняя тем самым нормальную жизнедеятельность общества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сценарий развития эпидситуации непредсказуем. Вирус опасен, но медики не устают повторять: избежать его можно. Соблюдение элементарных правил значительно снижает вероятность заражения. К слову, во вторую волну пандемии среди заболевших коронавирусом больше молодых людей, в том числе студенты. С 1 ноября Беларусь временно ограничивает въезд иностранцев