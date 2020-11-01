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С 1 ноября Беларусь временно ограничивает въезд иностранцев

01 ноября 2020 11:28
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Новости Беларуси. С 1 ноября Беларусь временно ограничивает въезд иностранцев на свою территорию. Решение связано со сложной эпидобстановкой в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пересечение границы приостановлено на всех погранпереходах, за исключением Национального аэропорта Минск.  

С 1 ноября Беларусь временно ограничивает въезд иностранцев-1

Ограничение не распространяется на сотрудников диппредставительств; участников официальных делегаций, иностранцев, оказывающих международную помощь Беларуси, на бригады поездов международного сообщения, а также водителей-дальнобойщиков. Как информирует Госпогранкомитет, пересечь границу также могут иностранцы, являющиеся супругами, родителями или детьми граждан Беларуси и ряд других лиц.

С 1 ноября Беларусь временно ограничивает въезд иностранцев-4

Подробная информация размещена на сайте ведомства.

При этом прибывающим из-за рубежа нужно быть готовыми провести 10 дней в самоизоляции. Это правило касается тех, кто приезжает из государств, включенных Минздравом в перечень стран с неблагополучной ситуацией в связи COVID-19.  

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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