Новости Беларуси. С 1 ноября Беларусь временно ограничивает въезд иностранцев на свою территорию. Решение связано со сложной эпидобстановкой в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пересечение границы приостановлено на всех погранпереходах, за исключением Национального аэропорта Минск.

Ограничение не распространяется на сотрудников диппредставительств; участников официальных делегаций, иностранцев, оказывающих международную помощь Беларуси, на бригады поездов международного сообщения, а также водителей-дальнобойщиков. Как информирует Госпогранкомитет, пересечь границу также могут иностранцы, являющиеся супругами, родителями или детьми граждан Беларуси и ряд других лиц.