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В Берёзовском районе приём граждан проведёт Григорий Шлык, а с жителями Островца пообщается Андрей Кунцевич

17 июня 2020 08:29
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Новости Беларуси. Строительство дорог, начисление зарплат, благоустройство. Поделиться своими проблемами белорусы могут с представителями Администрации Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этой неделе они продолжают выезды в регионы. 

В Берёзовском районе приём граждан проведёт Григорий Шлык, а с жителями Островца пообщается Андрей Кунцевич-1

Так, 17 июня в Берёзовском райисполкоме приём граждан и прямую телефонную линию проводит начальник главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Григорий Шлык.

В Берёзовском районе приём граждан проведёт Григорий Шлык, а с жителями Островца пообщается Андрей Кунцевич-4



Ещё две встречи запланированы на 18 июня. Разобраться в наболевших вопросах жителям Островца поможет Андрей Кунцевич. Замглавы Администрации Президента сначала проведёт прямую телефонную линию, а затем встретится с жителями лично.

В Берёзовском районе приём граждан проведёт Григорий Шлык, а с жителями Островца пообщается Андрей Кунцевич-6

 
А в Миоры выедет начальник главного управления кадровой политики Администрации Юрий Кривошеев.

В пятницу, 19 июня, начальник главного государственно-правового управления Евгений Коваленко выслушает граждан, а также ответит на звонки в Слонимском райисполкоме. Номера телефонов, по которым можно дозвониться руководителям или записаться на приём, размещены на сайтах местных органов власти.

В Берёзовском районе приём граждан проведёт Григорий Шлык, а с жителями Островца пообщается Андрей Кунцевич-8

На связи с населением и Совет Республики. 17 июня граждан выслушает председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец. В четверг, 18 июня, задать интересующие вопросы можно председателю Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктору Лисковичу. Звонки принимаются с 10.00 до 13.00.

# Прием граждан # общество # Григорий Шлык # Андрей Кунцевич # Юрий Кривошеев # Евгений Коваленко # Сергей Сивец # Виктор Лискович # Фотофакт

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