В Берёзовском районе приём граждан проведёт Григорий Шлык, а с жителями Островца пообщается Андрей Кунцевич

Новости Беларуси. Строительство дорог, начисление зарплат, благоустройство. Поделиться своими проблемами белорусы могут с представителями Администрации Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этой неделе они продолжают выезды в регионы.

Так, 17 июня в Берёзовском райисполкоме приём граждан и прямую телефонную линию проводит начальник главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Григорий Шлык.





Ещё две встречи запланированы на 18 июня. Разобраться в наболевших вопросах жителям Островца поможет Андрей Кунцевич. Замглавы Администрации Президента сначала проведёт прямую телефонную линию, а затем встретится с жителями лично.



А в Миоры выедет начальник главного управления кадровой политики Администрации Юрий Кривошеев.



В пятницу, 19 июня, начальник главного государственно-правового управления Евгений Коваленко выслушает граждан, а также ответит на звонки в Слонимском райисполкоме. Номера телефонов, по которым можно дозвониться руководителям или записаться на приём, размещены на сайтах местных органов власти.