На Комсомольском озере можно покататься на гондоле

Гондолу можно арендовать на Комсомольском озере, сообщили в программе «Большой город».
Для плавательных средства уже доступны для проката.
Гондолу можно арендовать на Комсомольском озере, сообщили в программе «Большой город».
Для плавательных средства уже доступны для проката.
Обойдется такое удовольствие в 12 рублей 50 копеек.
Грести не придется – привычное для венецианцев весло здесь заменил руль.
Управляют гондолой профессионалы – мотористы спасательной станции, так что о безопасности можно не беспокоиться.