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На Комсомольском озере можно покататься на гондоле

17 июня 2020 08:27
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Гондолу можно арендовать на Комсомольском озере, сообщили в программе «Большой город».

Для плавательных средства уже доступны для проката.

На Комсомольском озере можно покататься на гондоле-1

Обойдется такое удовольствие в 12 рублей 50 копеек.

На Комсомольском озере можно покататься на гондоле-4

На Комсомольском озере можно покататься на гондоле-6

Грести не придется – привычное для венецианцев весло здесь заменил руль.

На Комсомольском озере можно покататься на гондоле-9

Управляют гондолой профессионалы – мотористы спасательной станции, так что о безопасности можно не беспокоиться.

# Отдых # общество

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