Максим Рыженков об увольнениях: «Мы должны найти любые возможности, чтобы этих людей не бросить»

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Мониторинг того, насколько соблюдается здесь, в Слуцке, в других регионах вопрос того, чтобы у каждого человека было своё рабочее место, чтобы не было необоснованных увольнений – это тема №1 в наших выездах. Что касается и частных предприятий, и государственных предприятий, ни один человек не должен видеть, что он позабыт властью, страной, что его выкинули на улицу, остался без средств к существованию. Мы должны найти любые возможности, чтобы этих людей не бросить.