Как фальсификации о минувшей войне становятся политикой? Анонс программы «В обстановке мира»

Новости Беларуси. 2020 – год памяти и славы. В юбилей Победы эксперты наблюдают возрастающие попытки, в угоду политической конъюнктуре, пересмотреть причины и итоги Второй мировой войны.

Действительно ли историческая правда сегодня нуждается в защите? Об этом рассуждают гости программы «В обстановке мира».