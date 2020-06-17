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Как фальсификации о минувшей войне становятся политикой? Анонс программы «В обстановке мира»

17 июня 2020 07:39
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Новости Беларуси. 2020 – год памяти и славы. В юбилей Победы эксперты наблюдают возрастающие попытки, в угоду политической конъюнктуре, пересмотреть причины и итоги Второй мировой войны.

Действительно ли историческая правда сегодня нуждается в защите? Об этом рассуждают гости программы «В обстановке мира». 

Как фальсификации о минувшей войне становятся политикой? Анонс программы «В обстановке мира»-1

Победа общая, а история – разная: как защитить память и правду о войне?

Почему память о настоящих героях 40-х так нужна сегодня?

Поговорим о том, как фальсификации о минувшей войне становятся политикой.

Как фальсификации о минувшей войне становятся политикой? Анонс программы «В обстановке мира»-4

Аргументированные мнения, дискуссии и поиски ответов на самые важные вопросы – в программе «В обстановке мира» сразу после информационного часа на телеканале СТВ.

# Великая Отечественная война # общество # Игорь Марзалюк # Фотофакт

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