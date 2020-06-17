Как фальсификации о минувшей войне становятся политикой? Анонс программы «В обстановке мира»
Новости Беларуси. 2020 – год памяти и славы. В юбилей Победы эксперты наблюдают возрастающие попытки, в угоду политической конъюнктуре, пересмотреть причины и итоги Второй мировой войны.
Действительно ли историческая правда сегодня нуждается в защите? Об этом рассуждают гости программы «В обстановке мира».
Победа общая, а история – разная: как защитить память и правду о войне?
Почему память о настоящих героях 40-х так нужна сегодня?
Поговорим о том, как фальсификации о минувшей войне становятся политикой.
Аргументированные мнения, дискуссии и поиски ответов на самые важные вопросы – в программе «В обстановке мира» сразу после информационного часа на телеканале СТВ.