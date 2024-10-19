Городской квест «Это всё моё родное» собрал около 400 участников в Гомеле
Новый мурал, выставки, знаковые встречи и грандиозный концерт. «Марафон единства» в Гомеле продолжает удивлять. В эти минуты на площадке у Ледового дворца аншлаг, стартовал городской квест «Это все мое родное», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алеся Иванова, корреспондент:
Привет вам из Гомеля, который на два стал настоящей культурно-образовательной столицей нашей страны. Сейчас мы находимся в самом центре праздника, на площадке у Ледового дворца. И атмосфера здесь просто непередаваемая. Люди разных возрастов и профессий объединились в городском квесте «Это все мое родное», который собрал около четырех сотен участников.
10 тематических станций сейчас предстоит пройти командам. Чтобы набрать максимальное количество баллов, им нужно продемонстрировать свои интеллектуальны знания и творческие способности. Например, ответить на вопросы об истории и достижениях нашей страны. А также продемонстрировать свои музыкальные и танцевальные умения.
Подробнее в видеоматериале.