Городской квест «Это всё моё родное» собрал около 400 участников в Гомеле

Новый мурал, выставки, знаковые встречи и грандиозный концерт. «Марафон единства» в Гомеле продолжает удивлять. В эти минуты на площадке у Ледового дворца аншлаг, стартовал городской квест «Это все мое родное», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алеся Иванова, корреспондент:

Привет вам из Гомеля, который на два стал настоящей культурно-образовательной столицей нашей страны. Сейчас мы находимся в самом центре праздника, на площадке у Ледового дворца. И атмосфера здесь просто непередаваемая. Люди разных возрастов и профессий объединились в городском квесте «Это все мое родное», который собрал около четырех сотен участников.