Марков: если не будем разбираться, чем нас пытаются напичкать, мы просто потеряем страну

В главный день «Марафона единства» мероприятия проходят по всему Гомелю, в них задействованы тысячи участников и, что особенно важно, молодежь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Знаковая встреча» в формате медиазавтрака прошла в одном из торгово-развлекательных центров Гомеля. С министром информации говорили о том, как важно вовремя включать критическое мышление, проверять любую информацию и не принимать решения на эмоциях.

Марат Марков, министр информации Беларуси: Если не будем разбираться в том, чем нас пытаются напичкать иногда, а, как правило, это делается в угоду чему-то либо кому-то, вполне возможно, что мы просто потеряем страну. Вот это будет страшно.

Очень благодарна организаторам за возможность воочию увидеть Маркова, увидеть всю его команду. Все время смотрю передачи с их участием, полностью разделяют точку зрения, которую они высказывают. Очень хотелось бы, чтобы вся молодежь воочию услышала, пообщалась, задала вопросы.

На площадке у Ледового дворца сделала остановку передвижная выставка музея истории Великой Отечественной войны. В ее основе около 70 экспонатов. Это личные вещи партизан и подпольщиков, найденные на местах боевых действий, нагрудные знаки и солдатские медальоны. Память – важная часть нашего общего культурного кода.

Виктория Кудрявцева, жительница Гомеля:

Хочется и плакать, потому что у меня дедушка тоже воевал. И бабушка постоянно нам показывала медали. У него тоже есть «За отвагу», и дошел до Берлина. Поэтому наши дети должны это знать.

Город над Сожем сегодня живет в атмосфере праздника и единства. Идею марафона предложил глава государства в День народного единства в «Минск-Арене». Отправной точкой стали отчетные концерты регионов на республиканском фестивале «Беларусь. Моя песня».

Лучшие номера, которые достойны того, чтобы их увидел каждый белорус, Александр Лукашенко предложил объединить в один творческий проект. В итоге многогранность и потенциал каждого уголка страны раскрывают через образовательные, познавательные и диалоговые форматы. В каждой точке маршрута есть чем удивиться и восхититься.