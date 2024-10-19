Акция «Вместе для зелёной Беларуси» прошла в Минске

Дело чести каждого белоруса – участвовать в поддержании порядка и озеленении территорий. Таким мнением поделился министр природных ресурсов и охраны окружающей среды, принимая участие в едином дне озеленения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

100 молодых лип 19 октября высадили в Заводском районе столицы на экологической тропе «Красная слобода». Акцию «Вместе для зеленой Беларуси» посвятили Году качества. Зеленые насаждения нужны не только для красоты. Они снижают уровень городского шума, загазованность, обогащают воздух кислородом, служат защитой и средой обитания для животных.

Согласно экологическим нормам и правилам, не менее 40 % территорий в городе должны составлять зеленые насаждения. И такой показатель достигнут практически во всех населенных пунктах Беларуси.