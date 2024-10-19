Прямой эфир

Акция «Вместе для зелёной Беларуси» прошла в Минске

19 октября 2024 11:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Дело чести каждого белоруса – участвовать в поддержании порядка и озеленении территорий. Таким мнением поделился министр природных ресурсов и охраны окружающей среды, принимая участие в едином дне озеленения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акция «Вместе для зелёной Беларуси» прошла в Минске-2

100 молодых лип 19 октября высадили в Заводском районе столицы на экологической тропе «Красная слобода». Акцию «Вместе для зеленой Беларуси» посвятили Году качества. Зеленые насаждения нужны не только для красоты. Они снижают уровень городского шума, загазованность, обогащают воздух кислородом, служат защитой и средой обитания для животных. 

Согласно экологическим нормам и правилам, не менее 40 % территорий в городе должны составлять зеленые насаждения. И такой показатель достигнут практически во всех населенных пунктах Беларуси.

Акция «Вместе для зелёной Беларуси» прошла в Минске-4

Сергей Масляк, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
В рамках проведения республиканского плана по наведению порядка на земле по состоянию на 1 октября текущего года на территории нашей страны уже высажено 360 тысяч кустарников и 230 тысяч деревьев. Понятно, что это цифры не окончательные. 

Всеми на местах ведется очень активная работа не только по озеленению территорий малых городов, республиканских центров, но и территорий, которые прилегают к автомобильным дорогам. Большое внимание уделяется вопросам благоустройства территорий и населенных пунктов.

Акция «Вместе для зелёной Беларуси» прошла в Минске-6

С каждым годом уровень озеленения растет. В среднем высаживается порядка миллиона кустов и деревьев. Для единого дня озеленения подготовили более 30 тысяч саженцев. В городе хорошо приживаются липы, клены, рябины и каштаны.

# Год качества # Государственная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко: в Беларуси ничего не разбазарено. Мы приумножили наследие мощнейшего Советского Союза
19 октября 2024 10:52

Лукашенко: в Беларуси ничего не разбазарено. Мы приумножили наследие мощнейшего Советского Союза

Неделя родительской любви в «Большом городе». Смотрите ток-шоу на СТВ
19 октября 2024 08:37

Неделя родительской любви в «Большом городе». Смотрите ток-шоу на СТВ

Передовиков жатвы Минской области будут чествовать в Воложине
19 октября 2024 08:22

Передовиков жатвы Минской области будут чествовать в Воложине