В Беларуси завершается подготовка в XI Форуму регионов – объекты проверила Наталья Кочанова

Работа регионов Беларуси и России стала драйвером развития торговых отношений. Экспорт наших товаров вырос на 31 %. Беларусь ведет поставки через 20 российских портов. Только за первую половину 2023 года нарастила перевалку грузов через морскую инфраструктуру России в четыре раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эти цифры подтверждают значительный потенциал межрегионального сотрудничества в рамках Союзного государства. Инициатор такого формата работы – Александр Лукашенко. Президент регулярно проводит встречи с главами регионов и федеральных округов России. Это необходимо для налаживания связей. Укрепляет их Форум регионов. Чуть более месяца остается до его открытия. Насколько готовы основные объекты? Подробности в репортаже Александры Ходюковой.

Александра Ходюкова, корреспондент:

Бывший Дом офицеров – один из самых знаковых объектов в Полоцке, который примет гостей Форума регионов Беларуси и России. Реконструкция памятника архитектуры площадью более 4 тысяч квадратных метров близится к завершению. Сейчас в здании идет внутренняя отделка, красят фасады. Строители пытаются максимально сохранить стиль сталинского ампира. Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Посмотрите на райисполком. У них эти колонны все белые. Я тоже очень сомневалась. Но когда я посмотрела, оно смотрится великолепно.

Сегодня, 15 мая, с ходом работ на объекте ознакомилась Наталья Кочанова. Председатель Совета Республики подчеркнула, модернизация здания не должна нарушать его исторический облик. Выбору цветовой палитры для окраски стен и фасадов предшествовали научные исследования, гамма пастельных тонов согласована с Министерством культуры.

В бывшем Доме офицеров уже заменили инженерные сети, положили новые полы, утеплили чердачные перекрытия, двери и окна, отреставрировали старинную лепнину. На очереди – финальные штрихи глобального преображения. Помимо сотни строителей, лоск сооружению придают и студенческие бригады. Вполне символично, ведь в будущем здесь разместится военная кафедра Полоцкого госуниверситета.

Виктория Куприянович, студентка Полоцкого государственного университета имени Евфросинии Полоцкой:

Мы очень гордимся, что нам выпала честь поучаствовать в этом великом деле – реконструкции Дома офицеров, то есть мы делаем все одно большое дело. Александр Балабаев, директор строительной организации:

Объект – памятник архитектуры, сталинский ампир. Полноценные реставрационные работы, многое согласовывается с научными руководителями Министерства культуры. Недели через полторы-две все наружные работы будут завершены.

Новую жизнь получает и центральная площадь Свободы. Именно здесь дадут старт всем основным мероприятиям форума. На девяти тысячах квадратных метров полностью заменена плитка, выполнены работы по озеленению. Особое внимание уделяют благоустройству территории Спасо-Евфросиниевского женского монастыря и берега Западной Двины, восстановлению Софийского собора.

Подготовка к форуму – это еще и обновление фасадов домов и зданий, асфальтирование улиц, дворовых территорий. Масштабы действительно впечатляют. К началу лета будут отремонтированы десятки километров автодорог. Наталья Кочанова ознакомилась с подготовкой Полоцка к Форуму регионов. Подробности.