Международная выставка в Баку – что представляет Беларусь в самом крупном павильоне форума?

В эти дни в Баку проходят две крупнейшие выставки. Со своими компаниями здесь присутствуют порядка 38 стран мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все они – потенциальные конкуренты белорусов, однако свою нишу отечественные производители заняли давно и уверенно удерживают. Даже на нынешней выставке белорусский павильон самый большой и, пожалуй, заметный. Нашу продукцию любят – проверили ассортимент белорусских товаров в столице Азербайджана.

Эта выставка белорусам может напомнить «Белагро», вот только в Баку в разы меньше животных – у нас-то обычно коровы, свиньи, птицы, лошади. Здесь же больше железных помощников аграриев с немалым количеством лошадиных сил под капотами. Рядом с нами образцы самых известных мировых брендов тракторов, комбайнов. Неизбежно сравнение. И оно должно быть в пользу белорусов.

Андрей Равков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Азербайджане:

Наш Президент об этом не раз говорил. А что же вы хотели, конкуренция будет все равно расти. И нам нужно в этих условиях работать, предлагать себя, совершенствовать себя. Да и в стране у нас год объявлен Годом качества. Поэтому все в наших руках. Надо работать.

Тем не менее пока конкуренцию выдерживаем. Так, например, доля белорусских тракторов на азербайджанском рынке достигла 80 %. А прямо во время этой выставки был заключен контракт на поставку 750 тракторов на Гянджинский автомобильный завод, где организовано сборочное производство нашей техники. Организовано и успешно многие годы работает. Понятно, что эти договоренности – результат предшествующей выставке работы. Но даже предварительно наши производители рассчитывают заключить договоренностей как минимум на 50 миллионов долларов. Мятликов: белорусский павильон самый крупный – занимает почти 300 квадратных метров.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Здесь говорят, нет того вида белорусской продукции, который бы не мог пробиться на рынок Азербайджана. Качество, конкурентная стоимость – и вуаля. И все же есть позиции, по которым лишь экономических решений недостаточно.

Взять хотя бы удобрения. Азербайджан производит их преимущественно самостоятельно, речь о твердых формах. Белорусы же готовы предложить жидкие – вопрос в логистике, а значит, в цене.

Алексей Стречень, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ОАО «Гродно Азот»:

Говоря про жидкие удобрения для «домохозяек», скажем так, я говорил про мелкую фасовку. В принципе, «Гродно Азот» выпускает порядка 2,5 миллиона тонн жидких удобрений в год. Поэтому сегмент мелкой фасовки – это такой узкий, сложный сегмент. Ехали из аэропорта, видели – вдоль дороги зеленая полоса. Она очень сильно окультурена. Это нельзя сделать только с водой. Нужны специальные агрохимикаты для поддержания всей этой зелени в таких жарких климатических условиях. По традиционным направлениям, у нас логистика стоит порядка 35 долларов. Сюда будет стоить 120. Здесь нужны договоренности на более высоком уровне.