Наталья Кочанова ознакомилась с подготовкой Полоцка к Форуму регионов

До открытия XI Форума регионов Беларуси и России остается чуть больше месяца. Сразу в трех городах будут организованы различные секции по сотрудничеству в сфере промышленности, нефтехимии, инновационной деятельности и туризма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Насколько к масштабному мероприятию готовы объекты Полоцка, в ходе рабочей поездки оценила Наталья Кочанова. Председатель Совета Республики подчеркнула: модернизация зданий не должна нарушать их исторический облик.