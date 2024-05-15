Наталья Кочанова ознакомилась с подготовкой Полоцка к Форуму регионов
До открытия XI Форума регионов Беларуси и России остается чуть больше месяца. Сразу в трех городах будут организованы различные секции по сотрудничеству в сфере промышленности, нефтехимии, инновационной деятельности и туризма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Насколько к масштабному мероприятию готовы объекты Полоцка, в ходе рабочей поездки оценила Наталья Кочанова. Председатель Совета Республики подчеркнула: модернизация зданий не должна нарушать их исторический облик.
Глобальное преображение затронуло бывший Дом офицеров. Здесь заменили инженерные сети, положили новые полы, утеплили чердачные перекрытия, двери и окна. Реконструкция памятника архитектуры площадью более 4 000 квадратных метров близится к завершению. Сейчас на объекте работают порядка 120 человек, в здании идет внутренняя отделка, красят фасады. Строители пытаются максимально сохранить стиль сталинского ампира.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Почему выбран Полоцк? Это самый древний город в нашей Беларуси. Здесь шаг ступи – и это уже история. Это свидетельство того, что здесь есть нам что показать. Все ценности, которые есть здесь (здания, сооружения, история), сохраняются. Мы хотим это все показать нашим коллегам. Не только тематику, заявленную на форуме, но еще и нашу Беларусь как страну со своей государственностью.
Новую жизнь получает центральная площадь Свободы. Именно здесь дадут старт всем основным мероприятиям форума. На 9 000 квадратных метрах полностью заменена плитка, выполнены работы по озеленению. Особое внимание уделяют восстановлению Софийского собора и благоустройству берега Западной Двины. Объекты, которые будут задействованы в XI Форуме регионов Беларуси и России, должны быть полностью готовы к середине июня.