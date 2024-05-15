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Мероприятия Форума регионов Беларуси и России начнутся 27 июня

15 мая 2024 13:35
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Принимать масштабную диалоговую площадку будут Витебск, Полоцк и Новополоцк. Мероприятия начнутся 27 июня и продлятся в течение двух дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мероприятия Форума регионов Беларуси и России начнутся 27 июня-1

Запланировано несколько тематических выставок, ярмарок и мастер-классов, демонстрирующих промышленный и социокультурный потенциал обеих стран. Будут представлены все ключевые направления: от машиностроения до фармацевтики. Вопросы проведения форума обсуждали на совместном заседании белорусского и российского организационных комитетов.

Мероприятия Форума регионов Беларуси и России начнутся 27 июня-4

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству:
Интерес очень высокий. То, что мы вначале планировали, что каждая секция определенное количество участников – их заявки превышают. Поэтому будут доработаны все подходы, чтобы каждый, кто пожелает принять участие – именно по коэффициенту полезности, не просто посидеть – все будут вовлечены в этот процесс.

Мероприятия Форума регионов Беларуси и России начнутся 27 июня-7

Игорь Луцкий, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:
Развитие культурно-гуманитарного сотрудничества является важным элементом взаимодействия Республики Беларусь и Российской Федерации. Мы видим, как сегодня совместными усилиями отстаиваем свою историческую память.

В рамках форума пройдут секционные заседания, по итогам которых стороны планируют заключить ряд взаимовыгодных соглашений. В прошлом году страны подписали контракты на сумму более 110 миллиардов российских рублей. Ожидается, что в 2024-м эта цифра значительно возрастет.

# Беларусь-Россия # общество # Михаил Русый # Игорь Луцкий

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