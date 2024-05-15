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Хореографическая школа искусств готовит праздничный концерт ко Дню семьи. Пообщались с директором

15 мая 2024 14:46
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Весь мир отмечает День семьи. Решила не отходить от этой традиции и детская хореографическая школа искусств № 1 города Минска, которая 16 мая в 18:00 в рамках Международного дня семьи на сцене МАЗ покажет праздничный концерт «Колеры творчага шляху» Ирины Дорохиной.

В студии «Нового утра» на РТР-Беларусь Ирина Дорохина, директор детской хореографической школы искусств № 1 города Минска.

Хореографическая школа искусств готовит праздничный концерт ко Дню семьи. Пообщались с директором-1

Ольга Бурлакова, ведущая:
Что зрители завтра увидят на сцене МАЗа?

Хореографическая школа искусств готовит праздничный концерт ко Дню семьи. Пообщались с директором-4

Ирина Дорохина, директор ГУО «Детская хореографическая школа искусств № 1 г. Минска», художественный руководитель образцового ансамбля танца «Весялушка»:
Это будет праздник встреч большой семьи, которая состоит из выпускников, из учеников, из родителей. Но семья – это наша страна. Я очень философски подхожу к этому концерту. Потому что, чем больше семей будет понимать значимость вложений государства в образование детей, чем больше личностей придет к нам, мотивированных, то, наверное, мы будем богаче как страна.

Ольга Бурлакова:
Откуда появилось такое удивительное название концерта?

Хореографическая школа искусств готовит праздничный концерт ко Дню семьи. Пообщались с директором-7

Ирина Дорохина:
В 1977-м году я столкнулась с народной артисткой Республики Беларусь Ниной Давыденко. И 1977-й год – это открытие в Республике Беларусь первой кафедры. Я первый набор, первый выпуск этой кафедры. Нас 25 работает по всей стране и каждый ткет свое полотно. Как я говорю своим языком танца: «Мы колеры жыцця». Ансамбль «Веселушка» – это творческая лаборатория, театр.

Хореографическая школа искусств готовит праздничный концерт ко Дню семьи. Пообщались с директором-10

Юрий Царев, ведущий:
Каждый ли может танцевать? Можно ли привести любого ребенка в хореографическую школу и сказать, что он затанцует?

Хореографическая школа искусств готовит праздничный концерт ко Дню семьи. Пообщались с директором-13

Ирина Дорохина:
Раньше мы брали детей как в хореографических колледжах – 3-4 классы. Сегодня мы поняли, что наши родители, наши семьи загружены работой. И нужно создать папе, маме, семье те условия, чтобы ребенок был досмотрен с утра до вечера, чтобы он в одном здании получил все три вида среднего образования, дополнительного, музыки, хореографии, был накормлен, его встретили, автобус завез. Это уникально.

Подробности в видео.

# Творчество # общество # Ольга Бурлакова # Александр Меженный # Юрий Царёв # Ирина Дорохина

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