Хореографическая школа искусств готовит праздничный концерт ко Дню семьи. Пообщались с директором

Весь мир отмечает День семьи. Решила не отходить от этой традиции и детская хореографическая школа искусств № 1 города Минска, которая 16 мая в 18:00 в рамках Международного дня семьи на сцене МАЗ покажет праздничный концерт «Колеры творчага шляху» Ирины Дорохиной. В студии «Нового утра» на РТР-Беларусь Ирина Дорохина, директор детской хореографической школы искусств № 1 города Минска.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Что зрители завтра увидят на сцене МАЗа?

Ирина Дорохина, директор ГУО «Детская хореографическая школа искусств № 1 г. Минска», художественный руководитель образцового ансамбля танца «Весялушка»:

Это будет праздник встреч большой семьи, которая состоит из выпускников, из учеников, из родителей. Но семья – это наша страна. Я очень философски подхожу к этому концерту. Потому что, чем больше семей будет понимать значимость вложений государства в образование детей, чем больше личностей придет к нам, мотивированных, то, наверное, мы будем богаче как страна. Ольга Бурлакова:

Откуда появилось такое удивительное название концерта?

Ирина Дорохина:

В 1977-м году я столкнулась с народной артисткой Республики Беларусь Ниной Давыденко. И 1977-й год – это открытие в Республике Беларусь первой кафедры. Я первый набор, первый выпуск этой кафедры. Нас 25 работает по всей стране и каждый ткет свое полотно. Как я говорю своим языком танца: «Мы колеры жыцця». Ансамбль «Веселушка» – это творческая лаборатория, театр.

Юрий Царев, ведущий:

Каждый ли может танцевать? Можно ли привести любого ребенка в хореографическую школу и сказать, что он затанцует?