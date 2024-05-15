Нашу продукцию любят – проверили ассортимент белорусских товаров в столице Азербайджана

В эти дни в Баку проходят две крупнейшие выставки. Со своими компаниями здесь присутствуют порядка 38 стран мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все они – потенциальные конкуренты белорусов, однако свою нишу отечественные производители заняли давно и уверенно удерживают. Даже на нынешней выставке белорусский павильон самый большой и, пожалуй, заметный. О контрактах, заключенных на полях выставок и белорусско-азербайджанском взаимном интересе – репортаж Алены Сыровой.

Хотите, но не знаете, как найти белорусов на любой международной выставке? А если их сразу две, как например, в эти дни в Баку? Лайфхак – идите на аромат и на звук!

От нашей молочки и мяса даже у своих глаза разбегаются (не все из представленного дома найдешь), что говорить о гостях и соседях по стендам. Хотя конкретно в Баку работает шесть магазинов под белорусским брендом. И вице-премьер прямо на открытии выставки поделился: есть решение по заходу в регионы. Азербайджанцы все же ждут еще и захода в сети.

С советских времен белорусские товары молочные всегда хвалились. Поэтому я предпочла, чтобы они были. Сырки, например, мы очень часто берем. Но эту продукцию я еще не видела. Пусть в сетях будет наших, потому что именно в специализированные белорусские редко захожу.

Сожаление подтверждаем. Изучили ассортимент в местных сетевых магазинах . Из белорусского – молоко, чипсы. А вот сладости и, например, сгущенка не встречались, зато оригинальная есть на выставке. Нет на полках в привычном нам объеме подсолнечного и рапсового масла – вместо него кукурузное! Но наши производители намерены ситуацию скорректировать. И, похоже, возражений по этому поводу нет.