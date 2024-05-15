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Нашу продукцию любят – проверили ассортимент белорусских товаров в столице Азербайджана

15 мая 2024 16:42
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В эти дни в Баку проходят две крупнейшие выставки. Со своими компаниями здесь присутствуют порядка 38 стран мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все они – потенциальные конкуренты белорусов, однако свою нишу отечественные производители заняли давно и уверенно удерживают. Даже на нынешней выставке белорусский павильон самый большой и, пожалуй, заметный.

О контрактах, заключенных на полях выставок и белорусско-азербайджанском взаимном интересе – репортаж Алены Сыровой.

Нашу продукцию любят – проверили ассортимент белорусских товаров в столице Азербайджана-1

Хотите, но не знаете, как найти белорусов на любой международной выставке? А если их сразу две, как например, в эти дни в Баку? Лайфхак – идите на аромат и на звук!

Нашу продукцию любят – проверили ассортимент белорусских товаров в столице Азербайджана-4

От нашей молочки и мяса даже у своих глаза разбегаются (не все из представленного дома найдешь), что говорить о гостях и соседях по стендам. Хотя конкретно в Баку работает шесть магазинов под белорусским брендом. И вице-премьер прямо на открытии выставки поделился: есть решение по заходу в регионы. Азербайджанцы все же ждут еще и захода в сети.

Нашу продукцию любят – проверили ассортимент белорусских товаров в столице Азербайджана-7

С советских времен белорусские товары молочные всегда хвалились. Поэтому я предпочла, чтобы они были. Сырки, например, мы очень часто берем. Но эту продукцию я еще не видела. Пусть в сетях будет наших, потому что именно в специализированные белорусские редко захожу.

Нашу продукцию любят – проверили ассортимент белорусских товаров в столице Азербайджана-10

Сожаление подтверждаем. Изучили ассортимент в местных сетевых магазинах . Из белорусского – молоко, чипсы. А вот сладости и, например, сгущенка не встречались, зато оригинальная есть на выставке. Нет на полках в привычном нам объеме подсолнечного и рапсового масла – вместо него кукурузное! Но наши производители намерены ситуацию скорректировать. И, похоже, возражений по этому поводу нет.

Нашу продукцию любят – проверили ассортимент белорусских товаров в столице Азербайджана-13

Андрей Гончаров, директор ОАО «Минский маргариновый завод»:
Мы сейчас ведем большую работу и до этой выставки, и на выставке, чтобы переубедить наших азербайджанских коллег, чтобы попробовать продавать масло, в том числе рапсовое. Поясняем, что это очень полезное масло с точки зрения даже здоровья, медицины. Так как здесь содержится и омега-6, и омега-3. Полезность очевидна. Планируется подписать два новых договора. И в том числе ведем по ассортименту, предусмотрена уже первая поставка рапсового масла.

Международная выставка в Баку – что представляет Беларусь в самом крупном павильоне форума?

# Беларусь-Азербайджан # общество # Алена Сырова # Андрей Гончаров

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