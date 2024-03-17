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В Беларуси выявлено более 50 видов полезных ископаемых – почему добывают не все?

17 марта 2024 17:48
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Принято сетовать, что для Беларуси природа не расщедрилась на природные ископаемые – пресная вода, немного нефти и калийная соль. Но это лишь на первый взгляд. Сырьевая база достаточно крепкая, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Но с недрами нужно работать с умом. Требование главы государства жесткое: по-хозяйски подходить к разработкам. Страны, которые сегодня имеют, добывают, производят и поставляют на рынки полезные ископаемые, в полной мере обеспечивают свою независимость.

В Беларуси выявлено более 50 видов полезных ископаемых – почему добывают не все?-1

Мы добываем нефть, гранит, доломит, калийную и каменную соль, торф, мергель, пресную воду, сапропель – всего не перечислишь. Но весь ли это потенциал? В последние годы в стране взят курс на расширение минерально-сырьевой базы и проведение глубинного геологического картирования территории, то есть задача – изучить новые залежи полезных ископаемых. Второй шаг: не только знать, но и добывать.

В Беларуси выявлено более 50 видов полезных ископаемых – почему добывают не все?-4

Василий Колб, начальник главного управления природных ресурсов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
Буквально полтора года наша компетенция дополнена новыми задачами в части координации действий государственных органов по геологоразведочным работам и по добыче, использованию, переработке полезных ископаемых. На сегодня координируем работы по селективной добыче тугоплавких месторождений «Городное», каолин на месторождении «Ситница». Тот каолин, который сегодня импортируется, он есть у нас в стране и в текущем году будет начата добыча этого сырья.

В Беларуси выявлено более 50 видов полезных ископаемых – почему добывают не все?-7

На сегодня в стране выявлено порядка 50 видов полезных ископаемых. Из них добываются лишь половина. В одной только Гродненской области разведаны места залежей 13 наименований природных богатств. Есть и эксклюзивы для страны, но с ними и сложности.

В Беларуси выявлено более 50 видов полезных ископаемых – почему добывают не все?-10

Александр Адаменко, заместитель председателя Гродненского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
У нас есть месторождение железной руды. Их всего два в Республике Беларусь. Как говорят наши ученые, что сдерживает инвестора или потенциально заинтересованное лицо, которое сможет это месторождение разрабатывать, это глубина залегания. Но, опять же, здесь во главу угла, безусловны, выйдет экономика. То есть выгодно или невыгодно добывать то или иное полезное ископаемое.

К тому же, Кореличский район – аграрный. Для добычи железной руды необходим инвестор. – это новые рабочие места и, что важно, снижение импорта полезных ископаемых, а значит экономия для страны.

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# Полезные ископаемые в Беларуси # общество # Галина Буро # Василий Колб

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