В Беларуси выявлено более 50 видов полезных ископаемых – почему добывают не все?

Принято сетовать, что для Беларуси природа не расщедрилась на природные ископаемые – пресная вода, немного нефти и калийная соль. Но это лишь на первый взгляд. Сырьевая база достаточно крепкая, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Но с недрами нужно работать с умом. Требование главы государства жесткое: по-хозяйски подходить к разработкам. Страны, которые сегодня имеют, добывают, производят и поставляют на рынки полезные ископаемые, в полной мере обеспечивают свою независимость.

Мы добываем нефть, гранит, доломит, калийную и каменную соль, торф, мергель, пресную воду, сапропель – всего не перечислишь. Но весь ли это потенциал? В последние годы в стране взят курс на расширение минерально-сырьевой базы и проведение глубинного геологического картирования территории, то есть задача – изучить новые залежи полезных ископаемых. Второй шаг: не только знать, но и добывать.

Василий К олб, начальник главного управления природных ресурсов М инистерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Б еларуси: Буквально полтора года наша компетенция дополнена новыми задачами в части координации действий государственных органов по геологоразведочным работам и по добыче, использованию, переработке полезных ископаемых. На сегодня координируем работы по селективной добыче тугоплавких месторождений «Городное», каолин на месторождении «Ситница». Тот каолин, который сегодня импортируется, он есть у нас в стране и в текущем году будет начата добыча этого сырья.

На сегодня в стране выявлено порядка 50 видов полезных ископаемых. Из них добываются лишь половина. В одной только Гродненской области разведаны места залежей 13 наименований природных богатств. Есть и эксклюзивы для страны, но с ними и сложности.

Александр Адаменко, заместитель председателя Гродненского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

У нас есть месторождение железной руды. Их всего два в Республике Беларусь. Как говорят наши ученые, что сдерживает инвестора или потенциально заинтересованное лицо, которое сможет это месторождение разрабатывать, – это глубина залегания. Но, опять же, здесь во главу угла, безусловны, выйдет экономика. То есть выгодно или невыгодно добывать то или иное полезное ископаемое.

К тому же, Кореличский район – аграрный. Для добычи железной руды необходим инвестор. – это новые рабочие места и, что важно, снижение импорта полезных ископаемых, а значит экономия для страны.

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