Крупное месторождение базальта разрабатывают под Пинском – за 4 года им можно обеспечить всю страну
Принято сетовать, что для Беларуси природа не расщедрилась на природные ископаемые – пресная вода, немного нефти и калийная соль. Но это лишь на первый взгляд. Сырьевая база достаточно крепкая, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Но с недрами нужно работать с умом. Требование главы государства жесткое: по-хозяйски подходить к разработкам. Страны, которые сегодня имеют, добывают, производят и поставляют на рынки полезные ископаемые, в полной мере обеспечивают свою независимость.
Не забываем о геополитике. Прямое поручение Президент на неделе дал по базальту – копать надо глубже.
Лукашенко спросил, когда будут добывать базальт в Беларуси: надо – копайте, что вы все страдаете?
Копнули и мы. Выяснили у геологов: месторождение базальта выявлено в Пинском районе. Уже проведена последняя стадия разведочных групп. Объем залежей – целых 83 миллиона тонн.
Карина Налегач, ведущий специалист геологического отдела научно-производственного центра по геологии:
Сейчас готовится открытие предприятия, и для этого необходимо и предусмотрено инвестиционным проектом строительство горного цеха по добыче базальтов и первичной его переработке. Для открытия предприятия необходимо инвестиции в районе 10-11 миллионов долларов с учетом детальной разведки. Срок окупаемости предприятия составит около 7-8 лет. С учетом строительства этого производства мы сможем закрыть вопрос по потреблению базальта в течение 3-4 лет.
Раньше мы могли только догадываться, что прямо под ногами залегает такое богатство. В чем польза? Сильные качества этой магматической горной породы – водонепроницаемость, шумопоглащение, термоустойчивость и теплоизоляция. Базальт используют и как сырье для щебня, брусчатки, облицовочных плит и других стройматериалов. Например, для наружной отделки зданий – устойчив к атмосферному воздействию.
Василий Колб, начальник главного управления природных ресурсов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
Не только добыча – создание горно-обогатительного комбината и ряда производств по выпуску уже готовой продукции. На сегодня в целях реализации этого проекта и с учетом поручений, которые поставил глава государства, определяется на уровне правительства организация, которая будет осуществлять в ближайшие годы добычу белорусского базальта. Не только импорт мы сможем сократить, мы сможем еще и обеспечить экспортные поставки.
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