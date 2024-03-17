Крупное месторождение базальта разрабатывают под Пинском – за 4 года им можно обеспечить всю страну

Принято сетовать, что для Беларуси природа не расщедрилась на природные ископаемые – пресная вода, немного нефти и калийная соль. Но это лишь на первый взгляд. Сырьевая база достаточно крепкая, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Но с недрами нужно работать с умом. Требование главы государства жесткое: по-хозяйски подходить к разработкам. Страны, которые сегодня имеют, добывают, производят и поставляют на рынки полезные ископаемые, в полной мере обеспечивают свою независимость.

Не забываем о геополитике. Прямое поручение Президент на неделе дал по базальту – копать надо глубже. Лукашенко спросил, когда будут добывать базальт в Беларуси: надо – копайте, что вы все страдаете? Копнули и мы. Выяснили у геологов: месторождение базальта выявлено в Пинском районе. Уже проведена последняя стадия разведочных групп. Объем залежей – целых 83 миллиона тонн.

Карина Налегач, ведущий специалист геологического отдела научно-производственного центра по геологии:

Сейчас готовится открытие предприятия, и для этого необходимо и предусмотрено инвестиционным проектом строительство горного цеха по добыче базальтов и первичной его переработке. Для открытия предприятия необходимо инвестиции в районе 10-11 миллионов долларов с учетом детальной разведки. Срок окупаемости предприятия составит около 7-8 лет. С учетом строительства этого производства мы сможем закрыть вопрос по потреблению базальта в течение 3-4 лет.