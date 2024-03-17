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Копают на 55 метров вглубь! Выяснили, как работает крупное цементное предприятие Гродненской области

17 марта 2024 17:44
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Принято сетовать, что для Беларуси природа не расщедрилась на природные ископаемые – пресная вода, немного нефти и калийная соль. Но это лишь на первый взгляд. Сырьевая база достаточно крепкая, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Но с недрами нужно работать с умом. Требование главы государства жесткое: по-хозяйски подходить к разработкам. Страны, которые сегодня имеют, добывают, производят и поставляют на рынки полезные ископаемые, в полной мере обеспечивают свою независимость.

Лукашенко о природных ресурсах: обсуждали эту тему 8 лет назад – мало что изменилось за это время.

Копают на 55 метров вглубь! Выяснили, как работает крупное цементное предприятие Гродненской области-1

На этом же совещании глава государства обозначил и три драйвера роста для нашей экономики. Это эффективность, импортозамещение и экспорт. Специальная военная операция повлияла на мировые цены на сырье – практически по всем позициям они выросли, от газа и нефти до удобрений, стройматериалов и леса. Где-то рост цен обеспечен разрывом в логистике, где-то – ограничением доступа к западным рынкам. В таких условиях перед белорусским минерально-сырьевым комплексом стоит новая задача – произвести переучет природных ресурсов. Что-то из импортируемого мы можем заменить и сэкономить валюту, а что-то наоборот – быстро и выгодно продать.

Копают на 55 метров вглубь! Выяснили, как работает крупное цементное предприятие Гродненской области-4

Наибольший интерес традиционно вызывает полесская нефть – Беларусь сейчас добывает около 2 миллионов тонн для собственного рынка, однако Президентом еще 2021-м ставилась задача довести эту цифру до 3,5 миллиона тонн. Годовая потребность республики составляет около 7 миллионов, таким образом, до половины всей необходимой нефти мы можем добывать самостоятельно и загружать ею мощности белорусских НПЗ, экономить валюту и платить высокие зарплаты в секторе. Однако для этого необходима геологоразведка и поиск новых месторождений – существующих для такой цели недостаточно. И происходит их постоянная доразведка с помощью новых технологий.

Второе направление совещания – улучшение координации в сырьевой отрасли. В Беларуси в большом объеме добывают компоненты строительных материалов, торф, песок, но зачастую месторождения имеют разное ведомственное подчинение, используются не до конца и неэффективно. Сейчас в стране на полную мощность выходит жилищное и дорожное строительство, спрос на стройматериалы и компоненты растет, поэтому нужно обеспечить единую координацию и контроль за разработкой всех месторождений. Это позволит по-хозяйски распоряжаться природными ресурсами, а не только делить их в ведомственных интересах.

Копают на 55 метров вглубь! Выяснили, как работает крупное цементное предприятие Гродненской области-7

Проблема также в том, что в страну активно импортируется то сырье, которым мы в избытке располагаем, но не используем: гравий, глина, щебень, песок. На что ежегодно тратится валюта. Еще одна проблема – в износе. Например, в геологоразведке работает еще советское оборудование. Также встал вопрос получения прибыли и контроля сырьевого импорта – в поставках иностранного сырья всегда заинтересован посредник, именно он навязывает нам свою продукцию, и в том случае, если белорусские предприятия могут производить аналогичную, посредничество недопустимо. Только так в Год качества можно обеспечить качество на всех этапах – от геологоразведки и вплоть до экспорта сырья за рубеж по выгодной цене.

Продолжит Галина Буро.

Копают на 55 метров вглубь! Выяснили, как работает крупное цементное предприятие Гродненской области-10

Галина Буро, корреспондент:
Мы находимся в сердце карьера. Это месторождение «Погораны». Его площадь составляет 162 гектара. Но здесь копают вглубь на целых 55 метров.

Копают на 55 метров вглубь! Выяснили, как работает крупное цементное предприятие Гродненской области-13

Снят верхний слой вскрыши – так на профессиональном языке называют пустую породу, которая покрывает залежи полезного ископаемого. Дальше тот самый ценный белый пласт. Его снимает пошагово специальный экскаватор с 70-метровой стрелой и ковшом объемом 11 кубометров. Для сравнения, туда влезет воды как минимум на 50 ванн. Но в данном случае работников интересует мел.

Месторождение «Погораны» предприятие «Красносельскстройматериалы» отрабатывает уже 8 лет. В недрах 30 миллионов тонн залежей мела. Половину уже добыли. Если учесть, что годовая потребность завода – 2 миллиона 400 тонн, простая математика: карьеров хватит еще на лет шесть. Дальше перейдут на другие участки. Ориентируются на данные разведки еще советских ученых, но и сегодня продолжают уточнение залежей.

Копают на 55 метров вглубь! Выяснили, как работает крупное цементное предприятие Гродненской области-16

Александр Севец, главный инженер филиала № 4 карьероуправления предприятия «Красносельскстройматериалы»:
У нас произведены детальной разведкой месторождения «Карповский» – 7,8 миллиона тонн и месторождение «Колядичи-2», линза № 7 – 6,5 миллиона. По поисковым разведкам у нас есть месторождение «Туры». Запасы мела там 65 миллионов тонн. Это приблизительно на 25 лет.

Копают на 55 метров вглубь! Выяснили, как работает крупное цементное предприятие Гродненской области-19

Вот уже больше века, помимо мела, предприятие добывает глину и песок. Не продают – самим надо. Ископаемые для производства цемента – визитной карточки завода. Плюс известь, кормовой мел, сухие строительные смеси и газосиликатные блоки.

Копают на 55 метров вглубь! Выяснили, как работает крупное цементное предприятие Гродненской области-22

Владимир Киселев, генеральный директор предприятия «Красносельскстройматериалы»:
В том году мы произвели 1 миллион 400 тонн цемента. Сегодня, к сожалению, санкции введены, поэтому основные объемы продаж – это наша родная страна Беларусь. Немножко возим на Россию, больше всего газосиликатные блоки, немножко цемента. Пока еще по извести не ввели санкции, немного тысячи 2-3 продаем извести в Польшу.

Копают на 55 метров вглубь! Выяснили, как работает крупное цементное предприятие Гродненской области-25

Санкции – явление стихийное, потому и важно самим обеспечивать потребности страны. А главное – завод не нуждается в заграничных полезных ископаемых, эффективно использует дары своей земли.

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# Полезные ископаемые в Беларуси # общество # Галина Буро

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