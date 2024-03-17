Копают на 55 метров вглубь! Выяснили, как работает крупное цементное предприятие Гродненской области

Принято сетовать, что для Беларуси природа не расщедрилась на природные ископаемые – пресная вода, немного нефти и калийная соль. Но это лишь на первый взгляд. Сырьевая база достаточно крепкая, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Но с недрами нужно работать с умом. Требование главы государства жесткое: по-хозяйски подходить к разработкам. Страны, которые сегодня имеют, добывают, производят и поставляют на рынки полезные ископаемые, в полной мере обеспечивают свою независимость. Лукашенко о природных ресурсах: обсуждали эту тему 8 лет назад – мало что изменилось за это время.

На этом же совещании глава государства обозначил и три драйвера роста для нашей экономики. Это эффективность, импортозамещение и экспорт. Специальная военная операция повлияла на мировые цены на сырье – практически по всем позициям они выросли, от газа и нефти до удобрений, стройматериалов и леса. Где-то рост цен обеспечен разрывом в логистике, где-то – ограничением доступа к западным рынкам. В таких условиях перед белорусским минерально-сырьевым комплексом стоит новая задача – произвести переучет природных ресурсов. Что-то из импортируемого мы можем заменить и сэкономить валюту, а что-то наоборот – быстро и выгодно продать.

Наибольший интерес традиционно вызывает полесская нефть – Беларусь сейчас добывает около 2 миллионов тонн для собственного рынка, однако Президентом еще 2021-м ставилась задача довести эту цифру до 3,5 миллиона тонн. Годовая потребность республики составляет около 7 миллионов, таким образом, до половины всей необходимой нефти мы можем добывать самостоятельно и загружать ею мощности белорусских НПЗ, экономить валюту и платить высокие зарплаты в секторе. Однако для этого необходима геологоразведка и поиск новых месторождений – существующих для такой цели недостаточно. И происходит их постоянная доразведка с помощью новых технологий. Второе направление совещания – улучшение координации в сырьевой отрасли. В Беларуси в большом объеме добывают компоненты строительных материалов, торф, песок, но зачастую месторождения имеют разное ведомственное подчинение, используются не до конца и неэффективно. Сейчас в стране на полную мощность выходит жилищное и дорожное строительство, спрос на стройматериалы и компоненты растет, поэтому нужно обеспечить единую координацию и контроль за разработкой всех месторождений. Это позволит по-хозяйски распоряжаться природными ресурсами, а не только делить их в ведомственных интересах.

Проблема также в том, что в страну активно импортируется то сырье, которым мы в избытке располагаем, но не используем: гравий, глина, щебень, песок. На что ежегодно тратится валюта. Еще одна проблема – в износе. Например, в геологоразведке работает еще советское оборудование. Также встал вопрос получения прибыли и контроля сырьевого импорта – в поставках иностранного сырья всегда заинтересован посредник, именно он навязывает нам свою продукцию, и в том случае, если белорусские предприятия могут производить аналогичную, посредничество недопустимо. Только так в Год качества можно обеспечить качество на всех этапах – от геологоразведки и вплоть до экспорта сырья за рубеж по выгодной цене. Продолжит Галина Буро.

Галина Буро, корреспондент:

Мы находимся в сердце карьера. Это месторождение «Погораны». Его площадь составляет 162 гектара. Но здесь копают вглубь на целых 55 метров.

Снят верхний слой вскрыши – так на профессиональном языке называют пустую породу, которая покрывает залежи полезного ископаемого. Дальше тот самый ценный белый пласт. Его снимает пошагово специальный экскаватор с 70-метровой стрелой и ковшом объемом 11 кубометров. Для сравнения, туда влезет воды как минимум на 50 ванн. Но в данном случае работников интересует мел. Месторождение «Погораны» предприятие «Красносельскстройматериалы» отрабатывает уже 8 лет. В недрах 30 миллионов тонн залежей мела. Половину уже добыли. Если учесть, что годовая потребность завода – 2 миллиона 400 тонн, простая математика: карьеров хватит еще на лет шесть. Дальше перейдут на другие участки. Ориентируются на данные разведки еще советских ученых, но и сегодня продолжают уточнение залежей.

Александр Севец, главный инженер филиала № 4 карьероуправления предприятия «Красносельскстройматериалы»:

У нас произведены детальной разведкой месторождения «Карповский» – 7,8 миллиона тонн – и месторождение «Колядичи-2», линза № 7 – 6,5 миллиона. По поисковым разведкам у нас есть месторождение «Туры». Запасы мела там – 65 миллионов тонн. Это приблизительно на 25 лет.

Вот уже больше века, помимо мела, предприятие добывает глину и песок. Не продают – самим надо. Ископаемые для производства цемента – визитной карточки завода. Плюс известь, кормовой мел, сухие строительные смеси и газосиликатные блоки.