Запасов породы хватит на ближайшие 100 лет! Как добывают белорусский торф?
Принято сетовать, что для Беларуси природа не расщедрилась на природные ископаемые – пресная вода, немного нефти и калийная соль. Но это лишь на первый взгляд. Сырьевая база достаточно крепкая, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Но с недрами нужно работать с умом. Требование главы государства жесткое: по-хозяйски подходить к разработкам. Страны, которые сегодня имеют, добывают, производят и поставляют на рынки полезные ископаемые, в полной мере обеспечивают свою независимость.
Если базальт – новинка, то вот торф – уже, пожалуй, для Беларуси классика. Запасов этой породы хватит на ближайшие 100 лет. Такое топливо позволяет ежегодно замещать более 450 миллионов кубометров импортируемого природного газа. 15 предприятий в стране добывают полезное ископаемое. На лидском торфобрикетном заводе «Дитва» это месторождения «Диковина» и «Крупка» – всего 430 гектаров. К ним проложена узкоколейная железная дорога. По ней вагоны с черным грузом будут курсировать еще лет восемь. Дальше инфраструктура перейдет на перспективные месторождения.
Андрей Казанович, директор торфобрикетного завода «Дитва»:
Нам необходим отвод и ввод площадей для дальнейшего своего развития предприятия Часть земель подали под отвод. На сегодняшний момент документы находятся в Гродногипроземе на рассмотрении. И дальше, так как земли сельхозназначения – это только выделение через решение Президента.
Отработанные места заболачивают для возобновления отложения торфа. Он образовывается по миллиметру в год. Потому перспектива дальняя – на несколько веков. А пока используем то, что уже сейчас подготовила матушка-природа. Завод готовится к старту сезона уборки торфа с полей. Но производство не пустует: загружено запасами прошлого года. Здесь новые системы обеспыливания, чтобы производство было экологичным. А запах, словно в кофейне, или, быть может, жареного хлеба – такой аромат горячих брикетов.
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