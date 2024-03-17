Запасов породы хватит на ближайшие 100 лет! Как добывают белорусский торф?

Принято сетовать, что для Беларуси природа не расщедрилась на природные ископаемые – пресная вода, немного нефти и калийная соль. Но это лишь на первый взгляд. Сырьевая база достаточно крепкая, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Но с недрами нужно работать с умом. Требование главы государства жесткое: по-хозяйски подходить к разработкам. Страны, которые сегодня имеют, добывают, производят и поставляют на рынки полезные ископаемые, в полной мере обеспечивают свою независимость.

Если базальт – новинка, то вот торф – уже, пожалуй, для Беларуси классика. Запасов этой породы хватит на ближайшие 100 лет. Такое топливо позволяет ежегодно замещать более 450 миллионов кубометров импортируемого природного газа. 15 предприятий в стране добывают полезное ископаемое. На лидском торфобрикетном заводе «Дитва» это месторождения «Диковина» и «Крупка» – всего 430 гектаров. К ним проложена узкоколейная железная дорога. По ней вагоны с черным грузом будут курсировать еще лет восемь. Дальше инфраструктура перейдет на перспективные месторождения.