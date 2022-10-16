В Беларуси возбуждено 18 уголовных дел по фактам завышения цен

Новости Беларуси. Контролирующие органы продолжают масштабный мониторинг торговли. Вопросы соблюдения законодательства в сфере ценообразования на особом контроле прокуратуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.