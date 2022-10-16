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В Беларуси возбуждено 18 уголовных дел по фактам завышения цен

16 октября 2022 13:39
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Новости Беларуси. Контролирующие органы продолжают масштабный мониторинг торговли. Вопросы соблюдения законодательства в сфере ценообразования на особом контроле прокуратуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси возбуждено 18 уголовных дел по фактам завышения цен-1

С момента принятия 10-й директивы Президента возбуждено 18 уголовных дел по фактам необоснованного завышения стоимости товаров. Сумма ущерба превысила 7 миллионов рублей. По всем нарушениям принимаются строгие меры. Как сообщает Генпрокуратура, четверо фигурантов заключены под стражу. Еще по нескольким лицам такой вопрос находится на рассмотрении.  

В Беларуси возбуждено 18 уголовных дел по фактам завышения цен-4

Анжелика Курчак, официальный представитель Генеральной прокуратуры Беларуси:  
Прокуроры ежедневно анализируют информацию о работе контролирующих и иных государственных органов по недопущению роста цен. Особое внимание уделяется полноте реализации полномочий в сфере ценообразования со стороны должностных лиц и иных работников контролирующих органов. Прокуроры осуществляют выборочные проверки эффективности их работы, принимают меры по координации в необходимых случаях и активизации деятельности.  

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# Государственная политика в области ценообразования # общество # Анжелика Курчак # Фотофакт

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