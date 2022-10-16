В Беларуси возбуждено 18 уголовных дел по фактам завышения цен

Новости Беларуси. Контролирующие органы продолжают масштабный мониторинг торговли. Вопросы соблюдения законодательства в сфере ценообразования на особом контроле прокуратуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Контролирующие органы продолжают масштабный мониторинг торговли. Вопросы соблюдения законодательства в сфере ценообразования на особом контроле прокуратуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С момента принятия 10-й директивы Президента возбуждено 18 уголовных дел по фактам необоснованного завышения стоимости товаров. Сумма ущерба превысила 7 миллионов рублей. По всем нарушениям принимаются строгие меры. Как сообщает Генпрокуратура, четверо фигурантов заключены под стражу. Еще по нескольким лицам такой вопрос находится на рассмотрении.
Анжелика Курчак, официальный представитель Генеральной прокуратуры Беларуси:
Прокуроры ежедневно анализируют информацию о работе контролирующих и иных государственных органов по недопущению роста цен. Особое внимание уделяется полноте реализации полномочий в сфере ценообразования со стороны должностных лиц и иных работников контролирующих органов. Прокуроры осуществляют выборочные проверки эффективности их работы, принимают меры по координации в необходимых случаях и активизации деятельности.
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