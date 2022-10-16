Лунный календарь дачника. Какие работы лучше всего проводить во второй половине октября?

Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. 17 октября очень плодородный день для посадки любых овощей и зелени, рассказали в программе « Плюс-минус ». Также в этот день рекомендованы минеральная и органическая подкормки, обильные поливы и внесение удобрений. Займитесь посадкой роз и шиповника. Не рекомендуется однако в этот день убирать корнеплоды на хранение.

18-20 октября – рекомендован сбор всех поздних овощей и фруктов. Собранные в эти дни плоды будут долго храниться. Уделите внимание перекопке и мульчированию почвы, а также борьбе с сорняками и обрезке малины. Не рекомендуется в эти дни подкармливать и поливать растения.

21-22 октября можно пересаживать растения – они быстро оправятся от «ран». Отличное время для выгонки на зелень мангольда, петрушки и сельдерея, а также внесения минеральных удобрений и полива. Если вы давно планировали заняться посадкой живой изгороди и ореха, сейчас самое время.