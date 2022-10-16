«Хотел бы связать свою жизнь с ОМОН». В УВД Минского облисполкома прошёл день открытых дверей

Новости Беларуси. Экскурс в профессию. В УВД Минского облисполкома прошел день открытых дверей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гостям рассказали о порядке поступления в ведомственные вузы и об особенностях будущей службы. В управлении развернули тематические площадки ОМОН и Госавтоинспекции, на которых можно было ознакомиться со специальной техникой и вооружением органов внутренних дел. Наибольший интерес у зрителей вызвали выступления кинологов со служебными собаками и бойцов отряда милиции особого назначения. Помимо этого курсанты подготовили творческие номера.

Антон Борчан, ученик средней школы №12 Молодечно:

Хочу связать свою жизнь с милицией, потому что для меня пример – мой крестный отец. Он прослужил в милиции более 30 лет. Хотел бы связать свою жизнь с ОМОН, потому что мне кажется, что это интересно, классно: ездить на всякие спецоперации.

Арина Горожан, учащаяся Минского областного кадетского училища:

В будущем вижу себя как инспектор по делам несовершеннолетних. Я считаю, что эта профессия помогает детям измениться к лучшему: правильно строит их судьбу и выводит на верное решение.

Роман Романчук, заместитель начальника УВД Минского облисполкома:

Уверен, что мероприятие понравится не только тем ребятам, которые уже планируют связать свою жизнь со службой в милиции, но также всем присутствующим, которые сегодня здесь собрались. К тому же сегодня планом проведения мероприятия предусмотрена подача заявления на поступление в органы внутренних дел, а также в милицейские ВУЗы.