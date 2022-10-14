Ценники не с чем сравнивать. С чем столкнулись депутаты во время проверки одного из универмагов Минска?

Новости Беларуси. Выполнение директивы «О недопустимости роста цен» – на особом контроле депутатского корпуса. 14 октября парламентарии проверили объекты торговли в Заводском районе Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сахар и гречка – в народе традиционные продукты, по которым ориентируются покупатели в случае повышения цен или слухах о дефиците. Однако кругозор депутатов в этом плане намного шире. Фрукты и овощи, детское питание, хлебобулочные изделия и молочка – комиссия проверяет цены на все. С визитом депутаты Палаты представителей пришли в один из универмагов Заводского района.

Анатолий Насеня, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Ассортиментный перечень достаточно широк. При общении с покупателями было отмечено, что перечень выдерживается, те проблемы, которые возникают между поставщиками и данным торговым объектом, регулируются в соответствии с законодательством. Цены не кусаются, полки не пустуют. Однако проблемные вопросы возникают с новой продукцией. Ценники попросту не с чем сравнивать. По словам специалистов, сейчас новые товары находятся в так называемом режиме ожидания.

Если он идет именно новый, мы его не принимаем. Потому что мы не знаем, какая была до этого отпускная цена. Однако поставки продолжаются, производители не отказываются от сотрудничества. В магазинах представлена в том числе импортная продукция.

Игорь Штельмах, заведующий секцией продовольственных товаров:

На данный момент никаких проблем я не вижу, всегда выполняется заявка на яблоки. Яблоко хорошего качества от наших производителей.

Эти два сорта я пробовал, вкусные. Но так яблоки у меня дома халявные. Я стараюсь только белорусские брать.

Полина Королева, корреспондент:

Завышения цен комиссия не обнаружила, некоторые поставщики вовсе занижали ценник. На несколько копеек, но, как говорится, тоже приятно. Что касается ассортимента, он не оскуднел. Однако стоит поговорить про правила маркетинга. Так, например, самые дешевые крупы располагаются не на уровне глаз, а внизу. Хотя товар, к слову, акционный.

Впрочем, все познается в сравнении. В ходе мониторинга цен в Заводском районе столицы депутаты выявили грубые нарушения в частном магазине. Ряд продукции здесь реализовывали без соответствующих документов. Прямо у кассы, например, стояли малосольные огурцы без сертификата качества и других опознавательных знаков. Как говорится: хочешь что-то спрятать, оставь на видном месте. Однако в этот раз поговорка не сработала.

– Есть только цена. Ни производителя, ничего больше нет. Можно посмотреть накладную на этот товар?

– Накладной нет на этот товар. Мне ее не привезли.

Александр Машкаров, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Неприятно удивлены – это мало сказано, наверное, по одной простой причине, что данный торговый объект осуществлял деятельность в нарушении всех существующих правил. Это уже вопрос где-то порядочности, совести, наверное. Тот человеческий фактор – отсутствие элементарной совести по отношению к таким же гражданам. Вот это возмущает, наверное, больше всего сегодня нас в данной ситуации. Потому что это жизнь и здоровье наших людей.