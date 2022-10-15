КГК выявил факты завышения цен на интернет-площадках

Новости Беларуси. Контроль за ценами не только в крупных сетях и магазинах шаговой доступности, но и в интернете. Комитетом госконтроля выявлены факты завышения стоимости товаров на электронных площадках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мониторинговые группы выявили нарушения у двух крупных сервисов. Несмотря на требования директивы Президента, цены разморозили на ноутбуки, планшеты, смарт-часы и мобильные телефоны.

Валерий Щербун, заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований КГК Беларуси по Минску и Минской области:

Средняя цена необоснованного повышения цен на товары по каждой из позиций составляла от 10 до 150 рублей. А по отдельным из них доходило до 1 000 рублей. Результатом проведенных Комитетом государственного контроля проверочных мероприятий в отношении двух владельцев интернет-магазинов возбуждены уголовные дела, подозреваемые задержаны.

Выросли цены и в одном из магазинов Орши. Зная о запрете на повышение, директор торгового объекта установила розничные цены на хлеб с превышением предельных торговых надбавок к цене производителя.