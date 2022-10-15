КГК выявил факты завышения цен на интернет-площадках
Новости Беларуси. Контроль за ценами не только в крупных сетях и магазинах шаговой доступности, но и в интернете. Комитетом госконтроля выявлены факты завышения стоимости товаров на электронных площадках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мониторинговые группы выявили нарушения у двух крупных сервисов. Несмотря на требования директивы Президента, цены разморозили на ноутбуки, планшеты, смарт-часы и мобильные телефоны.
Валерий Щербун, заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований КГК Беларуси по Минску и Минской области:
Средняя цена необоснованного повышения цен на товары по каждой из позиций составляла от 10 до 150 рублей. А по отдельным из них доходило до 1 000 рублей. Результатом проведенных Комитетом государственного контроля проверочных мероприятий в отношении двух владельцев интернет-магазинов возбуждены уголовные дела, подозреваемые задержаны.
Выросли цены и в одном из магазинов Орши. Зная о запрете на повышение, директор торгового объекта установила розничные цены на хлеб с превышением предельных торговых надбавок к цене производителя.
Вадим Волович, заместитель председателя КГК Витебской области:
На сегодняшний момент на территории Витебской области возбуждены уголовные дела в отношении должностных лиц торговых объектов города Витебска и города Новополоцка. В частности, в городе Витебске Комитетом госконтроля установлено превышение предельных торговых надбавок на сахар, крупы и колбасные изделия. На отдельные товары применялась наценка до 74 % при установленном ограничении законодательством не выше 30 %. В городе Новополоцке в торговом объекте был установлен факт превышения цен по сравнению с их уровнем на 5 октября на колбасные изделия. Там цены были повышены почти на рубль.
Напомним, что сообщить о нарушениях можно, позвонив на короткий номер 191. Информация принимается с 09:00 до 18:00 по будням и в субботу. В воскресенье горячая линия работает до 13:00.