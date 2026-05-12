Фермерство набирает обороты – в Беларуси усилят поддержку крестьянско-фермерских хозяйств

Фермерам – больше возможностей и больше самостоятельности в работе. В Беларуси на общественное обсуждение вынесен законопроект, который может обновить подходы к развитию крестьянско-фермерских хозяйств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о расширении условий работы и поддержки этого сектора. Сегодня фермерство – это уже не нишевое направление, а заметный участник аграрного рынка. Особенно там, где важны гибкость, скорость и сезонное обеспечение рынка овощами, фруктами и ягодами. И на практике это хорошо видно в регионах, где фермерские хозяйства уже стали частью устойчивого аграрного производства – через сады, урожай и переработку. Какие сегодня делают ставки на сезон и как пережили прошлогодние погодные испытания? Виды на урожай 2026 – в материале Кристины Протосовицкой.

Яблоневые сады в цвету. И этим лепесткам уже ничего не угрожает, потому аграрии не скрывают надежд на полные корзины. Прошлый сезон выдался критическим: из-за резких заморозков на 70 гектарах цвет практически полностью осыпался – яблок почти не было. За год сад восстановили: подкормка, капельный полив, а в январские морозы спасали кострами и тепловыми пушками.

Юрий Федкович, глава фермерского хозяйства:

По сравнению с прошлым годом, я думаю, что в этом году урожай должен быть. Потому что в прошлом году порядка 95 % сада вымерзло. Если брать с учетом 2024 года, когда на 32 гектарах была тысяча тонн, то есть средняя урожайность была выше 30 тонн, то на сегодняшний день 70 гектаров – примерно две тысячи тонн.

Общая площадь сада – 110 гектаров. 70 из них – под яблонями, еще 40 отвели под вишню. Первый урожай косточковых фермер рассчитывает получить уже в этом году. В планах – заложить плантации голубики и смородины. Резерв под расширение есть: 135 гектаров пока заняты кукурузой. Чтобы сохранить такой объем фруктов и ягод, в хозяйстве строят хранилище на три тысячи тонн с контролируемой газовой средой. Это гарантирует свежесть продукта до мая-июня – серьезная заявка на круглогодичное присутствие на рынке.

Юрий Федкович:

Существует программа по строительству фруктохранилищ. Мы в ней участвовали. В конкурсе признаны победителями. Находится сейчас на стадии написания бизнес-плана и выделения средств. У нас каркас фруктохранилища уже стоит. Освоено своих примерно два миллиона рублей. И государство сейчас будет выделять деньги на завершение этого строительства. Надеемся, что к следующему сезону фруктохранилище будет введено в эксплуатацию.

Брестская область делает ставку на сады. Южный климат позволяет выращивать теплолюбивые культуры и получать от садоводства максимум. Сегодня под плодово-ягодными в регионе занято свыше 8 тысяч гектаров. Только за последние пять лет приросли более чем на две тысячи. Государство помогает фермерам и хозяйствам подготовиться к новому сезону. Выделено 12,5 миллионов рублей. Эти средства компенсируют прошлогодние потери и дают задел на будущее.