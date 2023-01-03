Как прошёл 2022-й для Минщины? Рассказала корреспондентка СТВ

Новости Беларуси. В преддверии Нового года принято подводить итоги. У журналистов и телеведущих СТВ они объединились с профессиональным отношением к событиям, происходящим в нашей стране, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вспомнить главное, расставить акценты и проанализировать результаты – вот цель нашей праздничной рубрики «Своими глазами».

Юлия Минич, корреспондент СТВ:

2022 год для меня запомнился не только яркими рабочими моментами, но и маленькими открытиями. Я заглянула в уютные уголочки нашей Минщины, которая очаровательна и в летние солнечные дни, и в холодную зиму. Наша область – это люди. Учителя, медики, аграрии и животноводы. Жители, которые вносят свой вклад в развитие своей малой родины и в целом страны. Например, уроженец Вилейщины, который по собственной инициативе построил деревянную переправу за пять дней. Удивил и воодушевил многих на добрые дела. «Мне не надо хвалы». Житель Вилейщины сделал для соседей подвесной мост через реку, и вот что о нем говорят.

Люблю журналистику за то, что можно примерить на себе разные профессии. В этом году я попробовала себя в роли кинолога, телятницы, учителя и даже испекла кулинарный шедевр. У белоруса 25 гектаров яблоневых владений. Почему решил заложить такой сад и как ухаживает за деревьями?

Училась гончарному ремеслу в Ивенце. Оказалось, что сделать обычную глиняную тарелку не так просто. Но нет ничего невозможного. А еще, когда в учителях настоящий мастер, неожиданно может выйти произведение искусства. С фирменной надписью. Сказочные персонажи и необычные картины. Как дети учатся лепить из глины?

Мы работаем для зрителя. Но всегда приятно получать награды. Наша программа «Минщина» получила в копилку очередные дипломы от МЧС. Приятная традиция. Ездит на работу в телеге. Как живет техник-осеменатор, получивший госнаграду?