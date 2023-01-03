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«Всё развалится, и все замёрзнут». Откуда у России деньги на СВО? Прогноз политолога на 2023-й

03 января 2023 16:06
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Традиционно после праздников специалисты подводят итоги и дают политический прогноз на следующий год.

О том, чего ждать по основным направлениям СВО, а также что будет происходить во внешней политике, расскажет Андрей Лазуткин в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Всё развалится, и все замёрзнут». Откуда у России деньги на СВО? Прогноз политолога на 2023-й-1

Андрей Лазуткин, политолог:
Когда в Минск приезжал Путин, были подписаны соглашения по газу на три года. Это значит, в российской экономике еще минимум три года будут сохранены особые условия, которые начались с момента военной операции. То есть можно примерно понять, сколько СВО продлится. И когда вам рассказывают, что завтра все изменится, будут переговоры или возьмут Киев – государство так не работает. Любая деятельность планируется.

«Всё развалится, и все замёрзнут». Откуда у России деньги на СВО? Прогноз политолога на 2023-й-4

Что будет происходить у нас? Сначала в конце 2019 года, а потом в 2021-м были подписаны программы по интеграции с Россией. Они касаются финансовой системы, кредитования, противодействия отмыванию денег, единой маркировки товаров, единого транспортного рынка, доступа к госзаказам, унификации бухучета и многого другого – всего 28 программ. Вот это и будет происходить в ближайшие годы.

«Всё развалится, и все замёрзнут». Откуда у России деньги на СВО? Прогноз политолога на 2023-й-7

То есть мы создаем единый рынок товаров, услуг, труда, кредитов, чтобы наши и российские предприятия и граждане работали в максимально одинаковых условиях. Все это очень важно. Да, мы можем продавать отдельные группы товаров и в Китай, и в страны Африки. Калий нужен по всему миру, вопрос только, какая будет цена; а что касается нефти, бензина, то даже их у России Запад покупает, несмотря на санкции. Но чтобы в стране массово сохранялись рабочие места и создавались новые, особенно в регионах, нужна работа на российский рынок. Так были построены наши предприятия еще в советское время. Это и смежники в промышленности, и сельское хозяйство – так что в условиях санкций все это получило новое дыхание. Было видно, что и наш Президент, и Владимир Путин остались довольны.

«Всё развалится, и все замёрзнут». Откуда у России деньги на СВО? Прогноз политолога на 2023-й-10

Многие спрашивают, откуда такой большой товарооборот с Россией, 44 миллиарда долларов? Такого никогда не было. У России сегодня ситуация, когда они имеют много валюты за счет газа и нефтедолларов, но не могут эту валюту использовать на Западе. Вот мы для русских – это окно, чтобы тратить валюту и закупать у нас товары. Это всем выгодно, а нам валюта нужнее, потому что мы в таких объемах не продаем нефть и газ.

Чего мы ждем в Евросоюзе? За этот год они потратили примерно один лишний триллион долларов из-за роста цен на энергоносители. Для России это сверхприбыли, и именно из них оплачивается СВО без ущерба для российской экономики. Это главный секрет, почему весь год у нас был такой низкий доллар. Штаты, например, считают, что СВО – это вообще не ради Украины, а это такой инструмент для постоянного повышения мировых цен на газ и нефть. Что в такой ситуации надо делать США?

«Всё развалится, и все замёрзнут». Откуда у России деньги на СВО? Прогноз политолога на 2023-й-13

Сначала надо взорвать газопроводы, а потом сделать так, чтобы газ в России вообще перестали закупать. Вот над этим американцы сегодня и работают. Свернуты все зеленые программы – Польша топится углем, там же закладывают новые американские АЭС «Вестингауз», то есть экономику хотят перестроить так, чтобы Россия никаких прибылей от Евросоюза не получала вообще.

«Всё развалится, и все замёрзнут». Откуда у России деньги на СВО? Прогноз политолога на 2023-й-16

Но не надо думать, что там все развалится и все замерзнут. Да, на следующий год они закладывают дефицит газа – 27 миллиардов кубометров, это примерно 7 % от нынешнего потребления. Ранее они уже сократили потребление на 20 %, то есть, недогревая дома и вывозя в США промышленность, они постепенно выйдут на уровень, когда дефицита не будет. А весь газ будет американским, китайским или катарским – там же не зря проводили чемпионат по футболу со скандалом и давлением. Они показывают, что мы можем и по-плохому, если вы не хотите сотрудничать по газу, все ваши катарские проекты и чемпионаты вылетят в трубу. Ну а пока топливо на заправках в Европе дешевеет. Но не потому, что все стало хорошо, а потому что предприятия останавливаются и спрос падает.

«Всё развалится, и все замёрзнут». Откуда у России деньги на СВО? Прогноз политолога на 2023-й-19

Что же будет в Украине? Есть точка зрения, что русские неправильно спланировали операцию, и теперь все развивается бесконтрольно. Вот поставят американцы новые ракеты или не поставят – теперь все зависит только от оружия, которое пойдет в ВСУ. Это не так. Здесь надо понимать, как это все видят русские. Скорее всего, на первом этапе планировали военный переворот в Киеве изнутри. И короткие боевые действия. Если помните, Путин в первые дни обращался к военным Украины: выходите и свергайте ваш режим. И когда это не получилось, то есть переворот в силовых структурах, тогда в первый раз встал вопрос о переговорах. А дальше России надо было принимать решение: либо продолжать боевые действия теми силами и тем снабжением, которое есть, и ждать удачного момента для переговоров (что они и делали до сентября), или наращивать группировку и переходить к обороне (что они делают сегодня).

«Всё развалится, и все замёрзнут». Откуда у России деньги на СВО? Прогноз политолога на 2023-й-22

Но чтобы вы понимали, это не война за территорию, даже если русские отступают на карте, надо смотреть на соотношение потерь. Если они, как говорят, 1 к 6 или 1 к 7, то, что бы Украина ни делала, все это успехом не является. Другой вопрос, что там большой мобилизационный ресурс. Остановлена экономика, предприятия, нет света, там никому не надо работать – а хочешь на что-то жить, иди воюй. У штурмовых частей хорошие зарплаты, на переднем крае выдают от 800 долларов до 2 000 офицерам. Это большие деньги, а печатают эти деньги американцы, это все за их кредиты.

Методичка НАТО. Как на самом деле работает война до последнего украинца?

«Всё развалится, и все замёрзнут». Откуда у России деньги на СВО? Прогноз политолога на 2023-й-25

Отсюда же у ВСУ нет нормальных цифр по потерям. Удобнее всего, когда солдат пропадает без вести – то есть он убит или ранен, а его специально не вытаскивают с поля боя. Потому что на него идет довольствие, и такие потери можно скрывать какое-то время, получать еду, одежду, деньги, что и делают украинские командиры. Например, Евросоюз озвучил цифру потерь в 100 тысяч. А по данным РФ, их потери около 130 тысяч. Вот эти условные 30 тысяч разницы – это пропавшие без вести. То есть по факту они убиты или в плену, но по украинской отчетности не проходят. И, что интересно, абсолютно разное соотношение по пленным. У Украины их до тысячи и меньше, а у России – 8-9 тысяч. То есть даже по пленным можно грубо прикинуть разницу в потерях – она отличается в разы.

«Всё развалится, и все замёрзнут». Откуда у России деньги на СВО? Прогноз политолога на 2023-й-28

Другое дело, какие будут цели у этой войны следующие год-два. Если убить как можно больше украинцев, сжечь как можно больше техники и сохранить контроль территорий – ну понятно, как будет действовать Россия. А вот с точки зрения политики все получилось наоборот. Впервые за 20 лет Украина стала более-менее централизованным государством. Олигархи там сегодня ничем не управляют. Все собрано под администрацию Зеленского, потому что на них приходят западные деньги, а они их распределяют и, главное, делят оборонные заказы. То есть до СВО власть Зеленского была гораздо слабее, чем сегодня. И сбросить ее изнутри уже не получится, то есть это государство надо будет доламывать на фронте. И это не значит, что Зеленский перестал быть слабым и зависимым человеком, просто американцы организовали вертикаль, которая необходима для войны, и она успешно работает. Вместо Зеленского наверх можно поставить кого угодно.

«Всё развалится, и все замёрзнут». Откуда у России деньги на СВО? Прогноз политолога на 2023-й-31

Ну, а в ситуации, когда на линии фронта перевеса нет, фактор Беларуси будет играть все большую роль. Сегодня ключ к военному решению конфликта лежит в Беларуси, но надо эту карту грамотно разыграть. Но то уже не вопрос телевизионной передачи.

А с вами был Андрей Лазуткин и выпуск «Занимательной политологии».

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# Авторская журналистика на СТВ # общество # Андрей Лазуткин # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Владимир Зеленский # Фотофакт

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