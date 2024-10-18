В Беларуси улучшат положение работающих пенсионеров

В Беларуси сохранят социальные гарантии для пожилых и планируют улучшить положение работающих пенсионеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В частности, речь идет о снятии ограничения по размеру пенсий, если продолжается трудовая деятельность. Новация подразумевает стопроцентную выплату. Вопрос совершенствования социальной поддержки населения обсуждался накануне на уровне главы государства. Репортаж Кристины Протосовицкой.

В Беларуси насчитывается без малого полмиллиона работающих пенсионеров. Но у каждого четвертого ограничения на получение пенсии по индивидуальному коэффициенту заработка. Фактически человек теряет долю своих пенсионных выплат, получая при этом заработную плату. Решено на уровне главы государства от такой практики уйти, тогда работающий пенсионер сможет с первого дня пенсии получать свои законные выплаты. И такой подход называют справедливым. Лукашенко: если человек желает работать на пенсии – надо дать ему такую возможность. Читайте здесь.

Еще одно из требований Президента – дебюрократизировать порядок выплаты пенсий. Механизм должен быть простым и прозрачным. И одно из последних обновлений – начисление на банковскую карту.