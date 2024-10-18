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В Беларуси улучшат положение работающих пенсионеров

18 октября 2024 16:50
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В Беларуси сохранят социальные гарантии для пожилых и планируют улучшить положение работающих пенсионеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В частности, речь идет о снятии ограничения по размеру пенсий, если продолжается трудовая деятельность. Новация подразумевает стопроцентную выплату. Вопрос совершенствования социальной поддержки населения обсуждался накануне на уровне главы государства.

Репортаж Кристины Протосовицкой. 

В Беларуси улучшат положение работающих пенсионеров-2

В Беларуси насчитывается без малого полмиллиона работающих пенсионеров. Но у каждого четвертого ограничения на получение пенсии по индивидуальному коэффициенту заработка. Фактически человек теряет долю своих пенсионных выплат, получая при этом заработную плату. Решено на уровне главы государства от такой практики уйти, тогда работающий пенсионер сможет с первого дня пенсии получать свои законные выплаты. И такой подход называют справедливым.

Лукашенко: если человек желает работать на пенсии – надо дать ему такую возможность. Читайте здесь. 

В Беларуси улучшат положение работающих пенсионеров-4

Еще одно из требований Президента – дебюрократизировать порядок выплаты пенсий. Механизм должен быть простым и прозрачным. И одно из последних обновлений – начисление на банковскую карту.

В Беларуси улучшат положение работающих пенсионеров-6

Я раньше работала в отделе кадров университета и занималась оформлением пенсий. Процесс несложный. Считаю, на карточку удобно.

Социальные гарантии для пенсионеров в Беларуси сохранятся через различные механизмы поддержки – институты третьего возраста, социальное обслуживание и льготы. Это больше чем долг, это уважение к бесценному опыту и вкладу в развитие страны.

Подробности смотрите в видео.

# Пенсии # Пенсионеры # Государственная социальная политика # Кристина Протосовицкая # Александр Лукашенко

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