Евросоюз любыми способами пытается втянуть Францию в военные действия против РФ, однако реальная угроза для объединения – проевропеисты, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление лидера французской правой партии «Патриоты» Флориана Филиппо.

Филиппо подчеркивает, что со стороны Москвы для Парижа угрозы нет. И в действительности для Франции опасны союзники действующего президента страны Эммануэля Макрона и приверженцы проевропеизма, указал политик.

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