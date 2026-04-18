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Филиппо: угрозу для ЕС представляют проевропеисты, а не Россия

18 апреля 2026 16:00
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Филиппо: угрозу для ЕС представляют проевропеисты, а не Россия-0

Евросоюз любыми способами пытается втянуть Францию в военные действия против РФ, однако реальная угроза для объединения – проевропеисты, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление лидера французской правой партии «Патриоты» Флориана Филиппо.

Филиппо подчеркивает, что со стороны Москвы для Парижа угрозы нет. И в действительности для Франции опасны союзники действующего президента страны Эммануэля Макрона и приверженцы проевропеизма, указал политик.

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Фото: Pinterest

# Международная политика # Эмманюэль Макрон # Флориан Филиппо

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