Новый раунд переговоров между Ираном и США планируется 26 апреля. Ситуация на Ближнем Востоке
К ситуации на Ближнем Востоке. Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи заявил, что военно-морские силы страны готовы нанести новое поражение США и Израилю. Иранская армия, подчеркнул он, по-прежнему защищает землю и территориальные воды республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По мнению Тегерана, американцы продолжают заниматься пиратством и морским разбоем под предлогом так называемой блокады Ормузского пролива. Чтобы обезопасить судоходство, Иран 18 апреля восстановил военный контроль над акваторией до наступления мира в регионе.
Так, три торговых судна были атакованы в Ормузском проливе, более 20 танкеров дали задний ход. Они надеялись пройти акваторию на волне десятидневного ливано-израильского перемирия, после которого Иран открыл путь.
Еще 11 апреля перед провальной американо-израильской встречей в Исламабаде Тегеран потребовал от США заставить Израиль не бомбить Ливан. Американцы через посредника попытались погасить старую вражду Бейрута и Тель-Авива, чтобы спасти переговоры. Но достигнутое между ними перемирие, которое Трамп уже назвал своей 9 победой, не продержалось и суток.
Израиль снова бомбит Ливан. Получается, что с натяжкой попытались выполнить одно из условий Тегерана и все равно не смогли. А вот главное требование – оставить в покое ядерную программу исламской республики – Штаты, судя по всему, удовлетворять также не собираются.
Иран уверен, что на Ближнем Востоке создана почва для установления прочного регионального мира.
Саид Хатибзаде, заместитель министра иностранных дел Ирана:
Когда Ливан согласился на прекращение огня, Иран разрешил проход коммерческих судов при координации с властями. Американцы попытались сорвать дипломатический процесс, заявив, что пролив открыт для всех, кроме иранцев. Тегеран предупредил о последствиях за нарушение соглашения. К сожалению, США не вынесли никаких уроков. Им следует отказаться от максимализма и уважать международное право.
Хаменеи: Иран готов нанести новое поражение США и Израилю.
Но Трамп не унывает. Он заявляет, что договориться о мире на Ближнем Востоке можно будет уже через несколько дней. Как сообщают СМИ, теперь новый раунд переговоров планируется провести 26 апреля. В Тегеране же настроены иначе. Иран через пакистанских посредников передал, что не даст согласия на продолжение диалога, пока США не откажутся от морской блокады и завышенных требований. К тому же ранее установленное перемирие между сторонами истекает 22 апреля. И без реальных шагов от американской администрации его никто продлевать не станет.