К ситуации на Ближнем Востоке. Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи заявил, что военно-морские силы страны готовы нанести новое поражение США и Израилю. Иранская армия, подчеркнул он, по-прежнему защищает землю и территориальные воды республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По мнению Тегерана, американцы продолжают заниматься пиратством и морским разбоем под предлогом так называемой блокады Ормузского пролива. Чтобы обезопасить судоходство, Иран 18 апреля восстановил военный контроль над акваторией до наступления мира в регионе.

Так, три торговых судна были атакованы в Ормузском проливе, более 20 танкеров дали задний ход. Они надеялись пройти акваторию на волне десятидневного ливано-израильского перемирия, после которого Иран открыл путь. Еще 11 апреля перед провальной американо-израильской встречей в Исламабаде Тегеран потребовал от США заставить Израиль не бомбить Ливан. Американцы через посредника попытались погасить старую вражду Бейрута и Тель-Авива, чтобы спасти переговоры. Но достигнутое между ними перемирие, которое Трамп уже назвал своей 9 победой, не продержалось и суток. Израиль снова бомбит Ливан. Получается, что с натяжкой попытались выполнить одно из условий Тегерана и все равно не смогли. А вот главное требование – оставить в покое ядерную программу исламской республики – Штаты, судя по всему, удовлетворять также не собираются. Иран уверен, что на Ближнем Востоке создана почва для установления прочного регионального мира.

Саид Хатибзаде, заместитель министра иностранных дел Ирана:

Когда Ливан согласился на прекращение огня, Иран разрешил проход коммерческих судов при координации с властями. Американцы попытались сорвать дипломатический процесс, заявив, что пролив открыт для всех, кроме иранцев. Тегеран предупредил о последствиях за нарушение соглашения. К сожалению, США не вынесли никаких уроков. Им следует отказаться от максимализма и уважать международное право. Хаменеи: Иран готов нанести новое поражение США и Израилю.