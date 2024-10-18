Его рост 207 см. История белорусского великана

Легендарного витебского великана Федора Махнова было видно издалека: еще бы! Его рост составлял 2 метра 85 сантиметров. Константин Якушев лишь немногим уступает ему в росте, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.
Легендарного витебского великана Федора Махнова было видно издалека: еще бы! Его рост составлял 2 метра 85 сантиметров. Константин Якушев лишь немногим уступает ему в росте, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.
Константин Якушев, бизнесмен, рост 207 см:
Я всегда стоял впереди на физкультуре. Летом школу заканчивал 196 см, за лето вытянулся на оставшиеся. У меня стандартно – за год 10 сантиметров.
Кстати, это у Константина наследственное. Его родители рассказывали, что оба деда были исполины. У папы рост был 186, да и мама тоже из высоких.
Константин Якушев:
У меня мама 186 сантиметров, ее дразнили в школе «крыша мира». Это были военные годы, люди были голодные, высокие люди были редкостью. Когда она рожала, я был то ли 6 200, очень много, короче. Но она приехала в Севастополь откармливаться персиками, на персиках наела.
В троллейбусе Константин вынужден буквально складываться пополам. Что уж говорить про личный автомобиль.
Константин Якушев:
Когда я начинаю излагать нашим рыночным продавцам, что я хочу, они говорят: купи себе «СуперМАЗ» и не парься, ты туда точно поместишься. Когда я учился водить, я сдавал экзамен на восьмерке, «Жигули». Когда сдавал, то сидел на заднем сиденье, не помещался физически к рулю. Когда у меня была первая «Копейка», я сиденье срезал пополам, вместо сиденья была обычная подушка, иначе бы не поместился. Не люк же в крыше вырезать.
При всех бытовых сложностях, нашему герою повезло – он стал наследником генов высоких людей и развивался гармонично.