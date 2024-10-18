Его рост 207 см. История белорусского великана

Легендарного витебского великана Федора Махнова было видно издалека: еще бы! Его рост составлял 2 метра 85 сантиметров. Константин Якушев лишь немногим уступает ему в росте, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Константин Якушев, бизнесмен, рост 207 см:

Я всегда стоял впереди на физкультуре. Летом школу заканчивал 196 см, за лето вытянулся на оставшиеся. У меня стандартно – за год 10 сантиметров.

Кстати, это у Константина наследственное. Его родители рассказывали, что оба деда были исполины. У папы рост был 186, да и мама тоже из высоких.

Константин Якушев:

У меня мама 186 сантиметров, ее дразнили в школе «крыша мира». Это были военные годы, люди были голодные, высокие люди были редкостью. Когда она рожала, я был то ли 6 200, очень много, короче. Но она приехала в Севастополь откармливаться персиками, на персиках наела.