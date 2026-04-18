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Трамп раскритиковал Испанию

18 апреля 2026 15:16
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Трамп раскритиковал Испанию -0

Глава Белого дома Дональд Трамп указал на «ужасающее» финансовое положение Испании, пишет РИА Новости.

Трамп в Сети задается вопросом, заострял ли кто-либо внимание на положении дел в Испании? Показатели финансового состояния государства «просто ужасающие», – подчеркивает американский лидер. При этом, как отмечает политик, со стороны Мадрида наблюдается «практически нулевой вклад» в Североатлантический альянс и оборонный потенциал собственной страны.

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Фото: Pinterest

# Международная политика # Дональд Трамп

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