Зависит ли рост от питания? Мнение учёного

Оказывается, изначально для высокого роста гормональная составляющая не так и важна, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Елена Кислая, главный внештатный детский эндокринолог комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Гормоны в этой ситуации играют не ведущую роль. Все начинается со здоровья мамы, с ее настроения, с того, как он родился, как он болел или не болел.

Немаловажно и питание. Наши бабушки на подсознательном уровне заставляли съедать все, до донышка, приговаривая – не будешь есть, не вырастешь. И хоть современные подходы к питанию детей изменились, тем не менее рост действительно от этого зависит.