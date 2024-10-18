Зависит ли рост от питания? Мнение учёного

Оказывается, изначально для высокого роста гормональная составляющая не так и важна, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.
Оказывается, изначально для высокого роста гормональная составляющая не так и важна, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.
Елена Кислая, главный внештатный детский эндокринолог комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Гормоны в этой ситуации играют не ведущую роль. Все начинается со здоровья мамы, с ее настроения, с того, как он родился, как он болел или не болел.
Немаловажно и питание. Наши бабушки на подсознательном уровне заставляли съедать все, до донышка, приговаривая – не будешь есть, не вырастешь. И хоть современные подходы к питанию детей изменились, тем не менее рост действительно от этого зависит.
Павел Морозик, заместитель директора по научной работе Института генетики и цитологии НАН Беларуси:
Если посмотреть на важность питания, то в развитых странах считается, что рост на 80 % генетически детерминирован, а в менее развитых, в странах третьего мира – около 60-65 %. Обусловлено это тем, что в развитых странах хорошее, сбалансированное питание, это позволяет генетике проявиться в большей степени, чем в тех, где нехватка питания. Генетика не может проявиться, потому что не хватает «строительного» материала.