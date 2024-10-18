Как изменилась белорусская медицина за 30 лет? Рассказывает заслуженный работник здравоохранения

Строим свою страну сами, своими руками, своим энтузиазмом, своим трудом. СТВ запускает цикл программ «Созидаем вместе». Предлагаем оглянуться и оценить наши достижения, успехи и победы. Почетные граждане, известные личности малых и больших городов нашей страны через призму собственного опыта проведут телеэкскурс из прошлого в сегодня. Герой выпуска – заслуженный работник здравоохранения Республики Беларусь Александр Суров.

«С детства я бредил медициной»

Александр Суров, заслуженный работник здравоохранения Республики Беларусь:

Я уроженец Республики Беларусь. Родился я в городе Слониме. Проживал там до 1981 года, пока не уехал в Гродно для поступления в мединститут еще тогда. Семья обычная. Мама у меня – учитель. Отец работал на партийной и государственной работе в горисполкоме, в райисполкоме, в горкоме партии в те еще далекие годы. С детства я бредил медициной. Медициной в том плане, что, когда был Советский Союз, очень много было добрых, настоящих книг про медицину, как людям оказывают помощь. И плюс родители всегда поддерживали веяние, которое располагало меня к тому, чтобы стать врачом. Я неплохо учился, закончил школу на одни пятерки. Глядя патриотические фильмы, читая интересные книжки, тогда было, помню, Шамякина «Сердце на ладони» про врачей. Ну и, конечно, хотелось именно быть тем врачом, который непосредственно подошел к постели больного, сделал операцию – и больной встал, пошел. И ты человеку оказал максимум хорошего, максимум всего того, чтобы получить полное удовлетворение от жизни.

Зачем молодым врачам нужны наставники?

Александр Суров:

Моя молодость прошла в работе в травматологии более чем на полторы ставки – меньше я не работал. Важно то, что, когда ты приходишь молодым человеком, кроме теории, практических навыков, практических знаний у тебя почти нет. И ты ночью не спишь, ты волнуешься, ты переживаешь. И переживаешь про то, как ты впервые подойдешь к больному, которому нужна помощь, который ждет ее от тебя. Он же не знает: ты проработал 10 лет или один день. И на фоне вот этого всего, когда появляются люди, которые могут оказать вот эту помощь, могут поддержать тебя словом, поддержать тебя делом, научить правильно, как сделать ту или иную манипуляцию. Для начала сделать правильно мини-операцию, потом больше, потом еще больше, где-то тебе проассистировать. Если старший товарищ, если кафедральный работник, опытный, если доцент, профессор вместе с тобой поддерживают тебя и делом, и теоретически, и морально, любой молодой специалист, я не исключение, чувствует себя увереннее, рука работает более профессионально. И результат, естественно, будет лучше. А за результатом стоят люди.

Как изменилось белорусское здравоохранение?

Александр Суров:

Настолько расцвела Беларусь за последние 25-30 лет, что просто такой прогресс… Мне есть с чем сравнивать. Я начинал работать в 1980-е годы, было всякое. И зарплата не вовремя выдавалась, и ждали эту зарплату, и где-то материально-техническое обеспечение, а уже технический прогресс… Он был с каждым годом ниже на протяжении последних трех десятилетий. На сегодня, мое мнение, если взять в полной купе наше здравоохранение, оно лучшее. Самое главное, что оно бесплатное, что каждый человек может обратиться в медицинское учреждение и получить квалифицированную помощь. Как амбулаторную, так и стационарную. Я не хочу много говорить, что делается на Западе. Для того, чтобы там получить сегодня консультацию, даже платную, узкого специалиста, люди стоят по 6, 8, 10 месяцев, чтобы ее получить.

Почему медицина – показатель работы страны?

Александр Суров:

Сегодня человек приходит в стационар. Белье меняется регулярно. Питание качественное, лекарства – все в больнице. Все расходные материалы – все в больнице. Всевозможные обследования – все есть. Сегодня с каждым годом, с каждым месяцем все больше диагностической аппаратуры. То МРТ, то КТ. Только в нашем учреждении на 305 коек мы за последние два года приобрели самый современный компьютерный томограф, самый современный магнитно-резонансный томограф. Это показатель работы страны, которая работает на благо своих людей. Ну и, конечно, если бы не было у нас такого Президента, я думаю, все было бы не так. Поэтому низкий поклон нашему Президенту, что именно такой подход к медицине в общем и в техническом оснащении, и в кадровом потенциале, и в постройке новых зданий и сооружений для медицины, и способствование новых технологий в лечении как оперативном, так и в консервативном. И все это тот, кто работал на протяжении не одного года, а 20 лет, он все это видит. Поэтому я восхищен нашей страной, нашей медициной в плане открытости, повернутости лицом к населению нашему.

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