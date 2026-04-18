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В Киеве мужчина открыл стрельбу по людям, есть погибшие

18 апреля 2026 15:31
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В Киеве мужчина открыл стрельбу по людям, есть погибшие-0

(Обновлено в 18.35)

В Киеве неизвестный открыл огонь по прохожим на улице, пишет РИА Новости.

Изначально сообщалось об одном погибшем в результате стрельбы. Издание «Страна.ua» информировало, что мужчина с заложниками забаррикадировался в супермаркете «Велмарт».

Мэр Киева Виталий Кличко позже сообщил о двух погибших. Ранены, по словам политика, 10 человек, среди которых есть ребенок.

По заявлению министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, стрелявшего ликвидировали во время штурма здания.

Фото: Pinterest
 

# Международная политика

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