В Киеве мужчина открыл стрельбу по людям, есть погибшие

(Обновлено в 18.35)

В Киеве неизвестный открыл огонь по прохожим на улице, пишет РИА Новости.

Изначально сообщалось об одном погибшем в результате стрельбы. Издание «Страна.ua» информировало, что мужчина с заложниками забаррикадировался в супермаркете «Велмарт».

Мэр Киева Виталий Кличко позже сообщил о двух погибших. Ранены, по словам политика, 10 человек, среди которых есть ребенок.

По заявлению министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, стрелявшего ликвидировали во время штурма здания.

Фото: Pinterest

