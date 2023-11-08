Олег Гайдукевич: «Беда Европы – оторванность элит и неуважение к старшим»

Олег Гайдукевич, депутат, председатель ЛДПБ:

Все начинается с уважения к старшим. ВНС, которое мы сформировали, – одним из элементов, которые там будут, – это совет старейшин, которые отработали в госаппарате десятки лет. Люди, которые знают, как страна с 1991 года строилась, как было тяжело суверенитет отстоять, выйти из тех лет. Мы должны прислушиваться к этим людям, чтобы не превратиться в европейских политиков. Посмотрите на Европу сейчас. Эти современные менеджеры, которые управляют Европой, не знают, что такое Вторая мировая война, не видели этого ничего, они не знают, что такое кровь, не понимают историю, не разбираются в геополитике, потому что старших не слушают. Кого Макрон слушает? Жену свою, больше никого.

И это тоже беда Европы, что нынешние элиты мало того, что оторваны от народа, что тотально зависимы от США, так еще и жизни не видели. Поэтому они так легко бравируют войной с Россией, понимая, но не осознавая до конца, что их не будет, конец Европы будет. Никого не будет! Нет у них цены мира, потому что они не понимают, что это такое, привыкли в айфонах своих ковыряться и в кафе сидеть. Вот беда Европы – оторванность элит и неуважение к старшим.

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