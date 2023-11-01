«Это тот потенциал, который мы обязаны реализовывать». Как сохранить единство внутри СНГ?

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы политические, ментальные, социальные мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Вера Жуковец, студент Белорусского государственного университета:

Чтобы не допускать раскола, нужно сохранить единство языка, так как коммуникация между странами СНГ крайне важна для ведения общей политики. Как отмечал глава государства на саммите в Бишкеке, нельзя терять русский язык как наш общий. Александр Григорьевич не раз отмечал, что русский язык – это не конкретно российский, это общий язык стран постсоветского пространства.

Григорий Азаренок, СТВ:

Это все понятно. Но приходят западные фонды и начинают образовательные программы – через 10 лет Украина ненавидит русских. Что мы сможем с этим сделать? Это все решает местная элита, а ей хочется на Запад – там деньги, отели, роскошная жизнь. А что мы предложить можем?