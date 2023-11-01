«Это тот потенциал, который мы обязаны реализовывать». Как сохранить единство внутри СНГ?

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы политические, ментальные, социальные мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.
Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы политические, ментальные, социальные мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.
Вера Жуковец, студент Белорусского государственного университета:
Чтобы не допускать раскола, нужно сохранить единство языка, так как коммуникация между странами СНГ крайне важна для ведения общей политики. Как отмечал глава государства на саммите в Бишкеке, нельзя терять русский язык как наш общий. Александр Григорьевич не раз отмечал, что русский язык – это не конкретно российский, это общий язык стран постсоветского пространства.
Григорий Азаренок, СТВ:
Это все понятно. Но приходят западные фонды и начинают образовательные программы – через 10 лет Украина ненавидит русских. Что мы сможем с этим сделать? Это все решает местная элита, а ей хочется на Запад – там деньги, отели, роскошная жизнь. А что мы предложить можем?
Алина Беляева, студент Академии управления при Президенте Республики Беларусь:
Мы можем предложить русский язык как язык международного общения в странах СНГ, если у нас есть такое историческое прошлое, если страны и народ в них владеет русским языком, то мы как раз и видим, как происходит это сотрудничество. В образовании – университеты, они сотрудничают и проводят образовательные программы на русском языке, в торговле – заключение договоров. Это посходит уже. И то, что мы можем предложить – это использование русского языка в качестве международного. Это тот потенциал, который мы обязаны реализовывать.
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