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«А ты меня больше любишь?» Почему дети-погодки часто ревнуют маму и что с этим делать?

03 декабря 2021 15:10
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Кристина Сущеня, ведущая ток-шоу:  
Мне кажется, что дети-погодки – это тяжело. Потому что – хоть у них разница год с чем-то – все равно это уже какие-то немножко, может быть в каком-то смысле, разные интересы.  

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:  
Но я, кстати, слышала, огромный, жирный плюс, что детям погодкам есть с кем играть. Что не нужно маме постоянно сидеть с ним играть, чем-то заниматься. Они могут поиграть друг с другом. Это так или это миф?  

«А ты меня больше любишь?» Почему дети-погодки часто ревнуют маму и что с этим делать?-1

Мария Рогинская, мама детей-погодок:  
Это так. Но потом можно быть готовым, что они что-то сломали, например, если вместе играли, или подрались.  

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:  
Девчонки, а вы деретесь? Дрались в детстве?  

«А ты меня больше любишь?» Почему дети-погодки часто ревнуют маму и что с этим делать?-4

Светлана Блажина, мама близнецов:  
Кусались.  

Алена Родовская:  
А вы чувствуете друг друга на расстоянии? Вот когда, например, одна остается дома, вторая уходит в школу, либо еще куда-то?  

«А ты меня больше любишь?» Почему дети-погодки часто ревнуют маму и что с этим делать?-7

Анна Блажина, имеет сестру-близнеца:  
Я, как старшая сестра, больше переживаю за Машу, по ней больше скучаю.  

Алена Родовская:  
На 15 минут старше, видите. Извините, я старшая сестра. То есть ты несешь ответственность, ты чувствуешь, что ты за нее более ответственна, чем она за тебя? А тебе нравится такой расклад?  

Мария Блажина, имеет сестру-близнеца:  
Нет, ну почему? Может, я и не показываю, но я тоже за нее переживаю. Даже если, вот допустим, она ходила на рисование, я тоже к ней подключилась.  

Алеся Лакина:  
Потому что переживаешь?  

Мария Блажина:  
По интересу.  

Светлана Блажина:  
Нет, она говорит: как это, Аня ходит, а почему я не могу ходить? Аня у нас красиво рисует.  

Алеся Лакина:  
Соперничество, как вы думаете?  

Светлана Блажина:  
Не знаю, лидерство, скорее всего, есть какое-то.  

«А ты меня больше любишь?» Почему дети-погодки часто ревнуют маму и что с этим делать?-10

Алена Родовская:  
Светлана, понимаете, очень часто говорят, что есть особая эмоциональная связь. Что если у близнеца, например, заболело что-то, значит вторая может это чувствовать на каком-то физиологическом даже уровне. Вы в детстве замечали такие истории?  

Светлана Блажина:  
Да, если у меня одна заболела, то через два дня будет вторая болеть.  

Алена Родовская:  
Ну, это объяснимо, что тут просто вместе.  

Светлана Блажина:  
Нет. Даже если вот, например, одну я оставляю с собой, а вторую бабушка приедет, заберет. Говорит: «Можно я кого-нибудь из них возьму?» Я уже послабее оставляю себе, а посильнее отдаю маме, чтобы они там играли.  

Алена Родовская:  
А как они спали друг без друга?  

«А ты меня больше любишь?» Почему дети-погодки часто ревнуют маму и что с этим делать?-13

Светлана Блажина:  
Вот со мной Аня, она ближе ко мне как-то. С мамой она везде, вот ей нравится с мамой быть, все с мамой. Вторая у нас самостоятельная.  

Кристина Сущеня:  
Которая помладше, получается?  

Светлана Блажина:  
Помладше, да. Она очень самостоятельная.  

Алена Родовская:  
Ревности не было никакой с самого детства, что маму они не делили?  

Светлана Блажина:  
Нет.  

Алеся Лакина:  
Мне кажется, что маму больше делят погодки, кстати.  

Алена Родовская:  
Девчонки, как? Правда ли?  

«А ты меня больше любишь?» Почему дети-погодки часто ревнуют маму и что с этим делать?-16

Людмила Федорович, мама детей-погодок:  
Да. Естественно, и старший, и младший говорит: «А ты меня больше любишь? А вот, если ты мне это сделала, ты меня больше любишь?» Я здесь всегда объясняю, пока не поймет. Я говорю, что в моем сердце есть место для каждого из вас, но любовь у меня к вам разная. Посмотри, ты же не такой, как твой брат. Я не могу разговаривать даже с тобой той же интонацией, с которой я общаюсь со старшим. И тогда они успокаиваются. Или, например: вот тебе купила, а ему не купила. И здесь я тоже говорю: «Ему нужно. Вот тебе нужно будет, я тебе тоже куплю». И они тоже начинают как бы не особо тогда беспокоится. Но периодически всплывают эти вопросы: «А меня больше? А меня меньше?»  

«Родились семимесячные, очень маленькие». Как протекала беременность мамы девочек-близняшек – подробнее здесь.  

# Дети и родители # общество # Кристина Сущеня # Алеся Лакина # Мария Рогинская # Алена Родовская # Светлана Блажина # Анна Блажина # Мария Блажина # Людмила Федорович # Фотофакт

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