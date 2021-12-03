«А ты меня больше любишь?» Почему дети-погодки часто ревнуют маму и что с этим делать?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Кристина Сущеня, ведущая ток-шоу:

Мне кажется, что дети-погодки – это тяжело. Потому что – хоть у них разница год с чем-то – все равно это уже какие-то немножко, может быть в каком-то смысле, разные интересы. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Но я, кстати, слышала, огромный, жирный плюс, что детям погодкам есть с кем играть. Что не нужно маме постоянно сидеть с ним играть, чем-то заниматься. Они могут поиграть друг с другом. Это так или это миф?

Мария Рогинская, мама детей-погодок:

Это так. Но потом можно быть готовым, что они что-то сломали, например, если вместе играли, или подрались. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Девчонки, а вы деретесь? Дрались в детстве?

Светлана Блажина, мама близнецов:

Кусались. Алена Родовская:

А вы чувствуете друг друга на расстоянии? Вот когда, например, одна остается дома, вторая уходит в школу, либо еще куда-то?

Анна Блажина, имеет сестру-близнеца:

Я, как старшая сестра, больше переживаю за Машу, по ней больше скучаю. Алена Родовская:

На 15 минут старше, видите. Извините, я старшая сестра. То есть ты несешь ответственность, ты чувствуешь, что ты за нее более ответственна, чем она за тебя? А тебе нравится такой расклад? Мария Блажина, имеет сестру-близнеца:

Нет, ну почему? Может, я и не показываю, но я тоже за нее переживаю. Даже если, вот допустим, она ходила на рисование, я тоже к ней подключилась. Алеся Лакина:

Потому что переживаешь? Мария Блажина:

По интересу. Светлана Блажина:

Нет, она говорит: как это, Аня ходит, а почему я не могу ходить? Аня у нас красиво рисует. Алеся Лакина:

Соперничество, как вы думаете? Светлана Блажина:

Не знаю, лидерство, скорее всего, есть какое-то.

Алена Родовская:

Светлана, понимаете, очень часто говорят, что есть особая эмоциональная связь. Что если у близнеца, например, заболело что-то, значит вторая может это чувствовать на каком-то физиологическом даже уровне. Вы в детстве замечали такие истории? Светлана Блажина:

Да, если у меня одна заболела, то через два дня будет вторая болеть. Алена Родовская:

Ну, это объяснимо, что тут просто вместе. Светлана Блажина:

Нет. Даже если вот, например, одну я оставляю с собой, а вторую бабушка приедет, заберет. Говорит: «Можно я кого-нибудь из них возьму?» Я уже послабее оставляю себе, а посильнее отдаю маме, чтобы они там играли. Алена Родовская:

А как они спали друг без друга?

Светлана Блажина:

Вот со мной Аня, она ближе ко мне как-то. С мамой она везде, вот ей нравится с мамой быть, все с мамой. Вторая у нас самостоятельная. Кристина Сущеня:

Которая помладше, получается? Светлана Блажина:

Помладше, да. Она очень самостоятельная. Алена Родовская:

Ревности не было никакой с самого детства, что маму они не делили? Светлана Блажина:

Нет. Алеся Лакина:

Мне кажется, что маму больше делят погодки, кстати. Алена Родовская:

Девчонки, как? Правда ли?