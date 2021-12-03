«Родились семимесячные, очень маленькие». Как протекала беременность мамы девочек-близняшек?
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Как известно, беременность – это не болезнь. Но нередко женщина беременная находится под пристальным наблюдением врачей. Как раз под эту категорию попадают мамы близняшек и мамы погодок. Вот мне интересно узнать у наших героинь, как протекала ваша беременность – плюсы и минусы?
Светлана Блажина, мама близнецов:
Беременность изначально проходила хорошо. Но на 32 недельке что-то пошло не так у нас. Девчонки решили выйти пораньше, родились семимесячные, очень маленькие.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
А тяжело было носить двоих детей?
Светлана Блажина:
Нет, я бы не сказала, что тяжело. Просто был какой-то страх, постоянно руки были в карманах. Постоянно держала, мне казалось, что выскочат. А так хорошо.
Алеся Лакина:
Мне кажется, мне было с одним тяжело ходить, а тут сразу два ребенка.
Алена Родовская:
А с каким весом они родились?
Светлана Блажина:
1,59 и 1,54 килограмма, 38 сантиметров. Семимесячные, маленькие.
Алена Родовская:
Тот момент, когда вам сообщили, что у вас будут близнецы, а уже был ребенок, что вы испытали?
Светлана Блажина:
Честно, было страшно сначала. У меня какой-то пошел счетчик сразу, как я их одену, чем буду кормить? А потом, когда родились, все как-то пошло. Как говорится: «Бог даст детей, даст и на детей».
Алена Родовская:
Вот какие были самые сложные годы? Первые, наверное?
Светлана Блажина:
Наверное, когда стали расти уже. Вот года три, когда им было. Когда они везде лезут, что-то берут.
Алеся Лакина:
Кризис трех лет.
Светлана Блажина:
Да. А с маленькими у меня проблем не было. Одна спит, вторая просыпается. Одну покормила, другую уложила спать. Как-то по очереди было у нас.
Алена Родовская:
Но все-таки в вашей семье есть еще и муж, и старший ребенок. Вот как вы распределяли обязанности? Потому что довольно стрессовая ситуация, когда привозишь две такие куколки.
Светлана Блажина:
Муж на работе. Практически я была дома одна с тремя детьми.
Алена Родовская:
Хорошее решение мужа – быть постоянно на работе.
Алеся Лакина:
А кормить-то семью нужно как-то, правильно?
Светлана Блажина:
Да. Старший сын всегда помогал.
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