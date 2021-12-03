«Родились семимесячные, очень маленькие». Как протекала беременность мамы девочек-близняшек?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Как известно, беременность – это не болезнь. Но нередко женщина беременная находится под пристальным наблюдением врачей. Как раз под эту категорию попадают мамы близняшек и мамы погодок. Вот мне интересно узнать у наших героинь, как протекала ваша беременность – плюсы и минусы?

Светлана Блажина, мама близнецов:

Беременность изначально проходила хорошо. Но на 32 недельке что-то пошло не так у нас. Девчонки решили выйти пораньше, родились семимесячные, очень маленькие. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

А тяжело было носить двоих детей? Светлана Блажина:

Нет, я бы не сказала, что тяжело. Просто был какой-то страх, постоянно руки были в карманах. Постоянно держала, мне казалось, что выскочат. А так хорошо. Алеся Лакина:

Мне кажется, мне было с одним тяжело ходить, а тут сразу два ребенка. Алена Родовская:

А с каким весом они родились? Светлана Блажина:

1,59 и 1,54 килограмма, 38 сантиметров. Семимесячные, маленькие. Алена Родовская:

Тот момент, когда вам сообщили, что у вас будут близнецы, а уже был ребенок, что вы испытали?

Светлана Блажина:

Честно, было страшно сначала. У меня какой-то пошел счетчик сразу, как я их одену, чем буду кормить? А потом, когда родились, все как-то пошло. Как говорится: «Бог даст детей, даст и на детей». Алена Родовская:

Вот какие были самые сложные годы? Первые, наверное? Светлана Блажина:

Наверное, когда стали расти уже. Вот года три, когда им было. Когда они везде лезут, что-то берут. Алеся Лакина:

Кризис трех лет. Светлана Блажина:

Да. А с маленькими у меня проблем не было. Одна спит, вторая просыпается. Одну покормила, другую уложила спать. Как-то по очереди было у нас.