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«Родились семимесячные, очень маленькие». Как протекала беременность мамы девочек-близняшек?

03 декабря 2021 14:59
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.  

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:  
Как известно, беременность – это не болезнь. Но нередко женщина беременная находится под пристальным наблюдением врачей. Как раз под эту категорию попадают мамы близняшек и мамы погодок. Вот мне интересно узнать у наших героинь, как протекала ваша беременность – плюсы и минусы?  

«Родились семимесячные, очень маленькие». Как протекала беременность мамы девочек-близняшек?-1

Светлана Блажина, мама близнецов:  
Беременность изначально проходила хорошо. Но на 32 недельке что-то пошло не так у нас. Девчонки решили выйти пораньше, родились семимесячные, очень маленькие.  

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:  
А тяжело было носить двоих детей?  

Светлана Блажина:  
Нет, я бы не сказала, что тяжело. Просто был какой-то страх, постоянно руки были в карманах. Постоянно держала, мне казалось, что выскочат. А так хорошо.  

Алеся Лакина:  
Мне кажется, мне было с одним тяжело ходить, а тут сразу два ребенка.  

Алена Родовская:  
А с каким весом они родились?  

Светлана Блажина:  
1,59 и 1,54 килограмма, 38 сантиметров. Семимесячные, маленькие.  

Алена Родовская:  
Тот момент, когда вам сообщили, что у вас будут близнецы, а уже был ребенок, что вы испытали?  

«Родились семимесячные, очень маленькие». Как протекала беременность мамы девочек-близняшек?-4

Светлана Блажина:  
Честно, было страшно сначала. У меня какой-то пошел счетчик сразу, как я их одену, чем буду кормить? А потом, когда родились, все как-то пошло. Как говорится: «Бог даст детей, даст и на детей».  

Алена Родовская:  
Вот какие были самые сложные годы? Первые, наверное?  

Светлана Блажина:  
Наверное, когда стали расти уже. Вот года три, когда им было. Когда они везде лезут, что-то берут.  

Алеся Лакина:  
Кризис трех лет.  

Светлана Блажина:  
Да. А с маленькими у меня проблем не было. Одна спит, вторая просыпается. Одну покормила, другую уложила спать. Как-то по очереди было у нас.  

«Родились семимесячные, очень маленькие». Как протекала беременность мамы девочек-близняшек?-7

Алена Родовская:  
Но все-таки в вашей семье есть еще и муж, и старший ребенок. Вот как вы распределяли обязанности? Потому что довольно стрессовая ситуация, когда привозишь две такие куколки.  

Светлана Блажина:  
Муж на работе. Практически я была дома одна с тремя детьми.  

Алена Родовская:  
Хорошее решение мужа – быть постоянно на работе.  

Алеся Лакина:  
А кормить-то семью нужно как-то, правильно?  

Светлана Блажина:  
Да. Старший сын всегда помогал.  

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# Близнецы # общество # Алеся Лакина # Светлана Блажина # Алена Родовская # Фотофакт

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