Атмосфера зимней сказки. Как подготовили резиденцию Радзивиллов к новогодним праздникам, смотрите в программе «Центральный регион»

Новости Беларуси. Несвижский замок примерил новогоднее убранство. Резиденцию Радзивиллов украсили около 20 праздничных елей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Каждому из залов новогодний декор в своем стиле. Праздничные атрибуты погружают княжеские покои в атмосферу зимней сказки. На католическое Рождество во дворце будет звучать классическая музыка. На рождественских концертах музыканты удивят сочетанием эпохи барокко и джаза и исполнением произведений Матея Радзивилла. Готовят для гостей и театрализованную встречу с Радзивиллами. Какой именно будет реконструкция в этом году, пока держится в секрете.

Алла Никитенко, экскурсовод Национального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж»:

Стараемся и беречь традиции, и в то же время стараемся наших туристов каждый год удивлять. Что касается традиций, это, безусловно, многочисленные новогодние елочки. Они, в принципе, как правило, в дизайнерском оформлении. Безусловно, еще и дополнительные украшения в разных залах, и даже фотозоны у нас существуют, где можно запечатлеть себя на фоне Несвижского замка.