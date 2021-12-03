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Атмосфера зимней сказки. Как подготовили резиденцию Радзивиллов к новогодним праздникам, смотрите в программе «Центральный регион»

03 декабря 2021 15:52
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Новости Беларуси. Несвижский замок примерил новогоднее убранство. Резиденцию Радзивиллов украсили около 20 праздничных елей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Атмосфера зимней сказки. Как подготовили резиденцию Радзивиллов к новогодним праздникам, смотрите в программе «Центральный регион»-1

Каждому из залов новогодний декор в своем стиле. Праздничные атрибуты погружают княжеские покои в атмосферу зимней сказки. На католическое Рождество во дворце будет звучать классическая музыка. На рождественских концертах музыканты удивят сочетанием эпохи барокко и джаза и исполнением произведений Матея Радзивилла. Готовят для гостей и театрализованную встречу с Радзивиллами. Какой именно будет реконструкция в этом году, пока держится в секрете.

Атмосфера зимней сказки. Как подготовили резиденцию Радзивиллов к новогодним праздникам, смотрите в программе «Центральный регион»-4

Алла Никитенко, экскурсовод Национального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж»:
Стараемся и беречь традиции, и в то же время стараемся наших туристов каждый год удивлять. Что касается традиций, это, безусловно, многочисленные новогодние елочки. Они, в принципе, как правило, в дизайнерском оформлении. Безусловно, еще и дополнительные украшения в разных залах, и даже фотозоны у нас существуют, где можно запечатлеть себя на фоне Несвижского замка.

Атмосфера зимней сказки. Как подготовили резиденцию Радзивиллов к новогодним праздникам, смотрите в программе «Центральный регион»-7

Какие блюда были на праздничном столе, а зимние забавы в почете? Что заменяло Радзивиллам современные 5D-кинотеатры и как Пане Коханку летом добыл снег? Больше узнать, как самые известные владельцы замка отмечали Рождество, можно в новом выпуске программы «Центральный регион».

О традициях и экстравагантных причудах несвижских ординатов смотрите 4 декабря в 10:30 на СТВ.

# Новый год # общество # Матей Радзивилл # Алла Никитенко # Фотофакт

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