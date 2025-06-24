Арендное жильё в собственность – как новый указ улучшит жилищные условия и что о нём думают белорусы?

Указ, позволяющий гражданам приобретать в собственность арендное жилье, с воодушевлением восприняли в регионах. В Беларуси еще в 2011 году начали реализовывать идею строительства таких домов. Причем не только в столице, но и в малых городах. Это один из наиболее доступных вариантов для улучшения жилищных условий, а также важный инструмент для обеспечения мобильности рабочей силы, роста активности населения и развития экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Возможность перевода в собственность арендного жилья – эту тему давно обсуждали в обществе. И вот важный документ подписан. Наши корреспонденты навестили семьи, которые живут в арендных квадратных метрах и даже сменили прописку с городской на сельскую.

В просторном арендном доме в агрогородке Коптевка семья Августинович живет уже почти 3 года. Супруги оба трудятся на местном производственном сельскохозяйственном предприятии. Александр – водитель, Екатерина – оператор в одном из торговых объектов хозяйства.

Александр Августинович, водитель КПСУП «Гродненская птицефабрика»:

Семья большая, мало места в квартире было, пришли к руководителю, спросили про расширение, выдали дом.

Иван Хурс, Заместитель директора по идеологической работе КПСУП «Гродненская птицефабрика»:

У нас имеется порядка 130 жилых помещений арендных, которые мы выделяем специалистам по мере необходимости. Мы выделяем дома, мы выделяем квартиры тем, кто приезжает. Еще у нас есть такая категория, как молодые специалисты. Для молодых специалистов у нас тоже есть резерв.

В Беларуси еще в 2011 году начали реализовывать идею строительства таких домов. Причем не только в столице, но и в малых городах. Чем не стимул, чтобы жить там, где есть привлекательная работа – примеров не мало. Возможность перевода в собственность таких квадратных метров – эту тему давно обсуждали в обществе. Четко и понятно отрегулировать все положения: где, кто, насколько быстро и на каких условиях может претендовать на арендное жилье – такую задачу перед правительством ставил Президент Александр Лукашенко на недавнем совещании.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Принцип несложный. Проработал определенное количество лет (допустим, 10 или 15) без перерыва в организации, которая тебе предоставила жилье в аренду, тогда получаешь право выкупить его собственность. Подробности здесь.

И вот важнейший документ подписан. Гражданам наиболее востребованных профессий предоставляется право выкупа в собственность арендного жилья в населенных пунктах с численностью до 20 тысяч человек (кроме Минского района). В Беларуси вышел указ, разрешающий приобретать в собственность арендное жильё. Читайте здесь. Оплату стоимости арендного жилья можно будет произвести в рассрочку на 15 лет, а также использовать для этого чеки «Жилье» и семейный капитал.