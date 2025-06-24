Более 2700 экспертов из 29 стран! Что обсудят на Евразийском экономическом форуме в Минске?

Беларусь в ближайшие дни станет центром большой политики. Столица примет два ключевых мероприятия ЕАЭС. В предстоящий четверг на площадке «БелЭкспо» стартует IV Евразийский экономический форум. Масштабный диалог приурочен к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Интерес к форуму огромный. Участие подтвердили более 2 700 экспертов из 29 стран. Главной темой станет стратегия евразийской экономической интеграции, ее результаты и дальнейшие перспективы. В программе форума – пленарные сессии, круглые столы, бизнес-диалоги и презентации. Всего запланировано 6 тематических блоков и 35 мероприятий, охватывающих ключевые направления евразийского сотрудничества: финансы, промышленность, агропромышленный комплекс, энергетику, развитие внутреннего рынка и другие сферы. Подробности. С организационной точки зрения в успешности предстоящих мероприятий по линии ЕАЭС можно не сомневаться. У Беларуси большой опыт, да и глобальное гостеприимство – наша отличительная черта. Что касается содержательной части, то глава государства ровно за неделю до событий еще раз акцентировал внимание на необходимости детально проработать повестку, которую он, будучи председателем на заседании Высшего Евразийского экономического совета, предложит коллегам к рассмотрению. Здесь важно не забывать и о национальных интересах Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Особое внимание содержательному наполнению всех мероприятий – от форума до работы Высшего совета. Читайте здесь. Одной из главных тем в повестке первого дня форума станет создание общего электроэнергетического рынка ЕАЭС. В условиях роста мировой конъюнктуры цен на энергоносители формирование такой площадки – это вопрос сбалансированных цен и тарифов на электроэнергию и роста национальных экономик стран Союза. В центре внимания будет также развитие единого рынка труда, кооперации в промышленности и АПК. Смежные темы обсудят и на саммите ЕАЭС.