Как часто возвращаются украденные деньги и почему ряды мошенников пополняют подростки? Ответили представители ГУВД Мингорисполкома

Вы выиграли приз, ваша карта заблокирована, родственник попал в беду. На что еще способны телефонные мошенники, чтобы забрать деньги, и почему пострадавшие так легко расстаются с накоплениями, а то и вовсе берут кредит, чтобы решить проблему и спасти родственника? В программе «Большой город» на СТВ разобрались, почему так происходит и как не стать жертвой развода по телефону. Екатерина Забенько, СТВ:

Насколько эффективно мы можем противостоять киберпреступности?

Алексей Новаш, начальник управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингорисполкома:

Как показывает практика, можем противостоять. Здесь очень хорошая аксиома из области здравоохранения: болезнь лучше предупредить, нежели ее лечить. Нашими сотрудниками проводится достаточно серьезная работа, связанная со взаимодействием представителей тех же торговых площадок, операторами сотовой связи, иными организациями, которые работают именно с информационно-коммуникационными технологиями. Но основной момент – это, конечно, вопрос профилактики. Когда нам поступает какой-то звонок, когда мы сталкиваемся с какой-то ситуацией при желании провести какую-то финансовую операцию в сети Интернет, если к нам поступают какие-то требования либо предложения получить какой-то выигрыш, какую-то сумму или провести какой-то перевод, нужно просто остановиться и буквально на минуту задуматься, что мы делаем, для чего мы делаем, нужно ли это нам в данной ситуации. Потому как предупредить данный вид преступлений проще, нежели из сферы общей уголовной преступности. Поэтому здесь просто нужно на стадии разговора либо стадии переписки знать и четко понимать: если нам в данный момент не нужно проводить какой-то перевод, не нужно для своих каких-то жизненных целей идти в банк и получать кредит, не нужно оплачивать какие-то товары и услуги, не нужно оплачивать какие-то услуги для получения мифического выигрыша, если вы не участвовали в каких-то розыгрышах, не нужно идти на почту и получать какой-то подарок, который вы выиграли, участвуя в какой-то акции, хотя мы знаем, что там не участвовали. Екатерина Забенько:

Если вы выиграли миллион, ваш миллион вас найдет в любом случае. За это не стоит беспокоиться. Практически каждый день в новостях рассказывают о таких историях мошенничества. Буквально на днях бабушка, отдавшая за внучку 20 тысяч долларов, получила эти деньги обратно. Правоохранители смогли задержать курьера и вернуть эти деньги. Как часто у таких историй счастливый финансовый финал?

Алексей Машкин, заместитель начальника управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома:

В процентах 10 только мы можем вернуть переданные деньги, потому что, как правило, после того, как потерпевший отдал деньги курьеру, они переводятся на определенный счет, указанный работодателем курьеру. Либо для приобретения криптовалюты. Екатерина Забенько:

Можем ли мы какими-то технологиями, собственными разработками особенно гордиться? Я знаю, что нашим опытом интересуются ваши коллеги из-за рубежа.

Алексей Новаш:

Да, уровень этого взаимодействия международного существует. Здесь в большей степени для эффективного реагирования на такого рода киберпреступлений, связанных с интернет-мошенничествами, взаимодействие должно быть построено очень серьезно. Да, сегодня мы плотно взаимодействуем с нашими российскими коллегами, обмениваемся опытом. Где-то со второй половины 2021 года у нас были внесены изменения в уголовное законодательство и были криминализированы действия, связанные с незаконным оборотом средств платежа. Это получение наших банковских карт и их перепродажа третьим лицам. В чем была необходимость? Чтобы тем же мошенникам… Деньги же перевести на какие-то счета нужно. Соответственно, мошенникам нужно крупные суммы куда-то разместить, а лучше всего разделить на более мелкие части и через транзитные счета перевести либо за границу, либо в криптовалюту. Для этого им нужен ресурс.

Алексей Новаш:

Как белорусские номера, так им нужны и белорусские счета банковские и белорусские карты. Соответственно, к этим действиям стали привлекать наших граждан. В частности на это очень серьезно клюет наша молодежь, которая видит в интернете легкий заработок. Кажется, ну что тут такого, я пойду в банк, открою на себя банковскую карту, продам им за 20 или 30 рублей и получу легкий доход. Но они не задумываются, что за этим стоит, для чего эта карта нужна, через которую потом эти миллионы проходят. Да, этот опыт используется и нашими российскими коллегами, и с иными государствами мы взаимодействуем. Они видят, что это действенная мера, потому что таким образом мы создаем дефицит лиц, которые участвуют в преступных схемах, они фактически жизненно необходимы организаторам этих преступных группировок, чтобы перевести средства либо их обналичивать, либо их поменять. Екатерина Забенько:

Надежда Александровна, я заметила, как вас заинтересовало развитие темы, как молодые люди заводят на себя банковскую карту, не думая о последствиях, а за это может грозить тюрьма.