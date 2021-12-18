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Парад Дедов Морозов в Гомеле получился действительно волшебным. Внезапно началась метель

18 декабря 2021 13:09
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Новости Беларуси. В Гомеле прошел парад главных зимних персонажей. Праздничная колонна Дедов Морозов и Снегурочек растянулась почти на километр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Парад Дедов Морозов в Гомеле получился действительно волшебным. Внезапно началась метель-1

В шествии принимали участие несколько сотен человек: представители трудовых коллективов, школьники и педагоги. Присоединиться могли все желающие. Главное – новогодний костюм и отличное настроение.

Парад Дедов Морозов в Гомеле получился действительно волшебным. Внезапно началась метель-4

Парад в Гомеле стал традиционным. В 2021 году он проходил в 20-й раз и получился действительно волшебным. Прямо во время шествия внезапно налетела метель со снегом. Вот и не верь после этого в чудеса!

Парад Дедов Морозов в Гомеле получился действительно волшебным. Внезапно началась метель-7

Следующий год должен быть очень хорошим. Он может быть, как тигр, полосатым, но не такой, как зебра. Чтобы было всем все прекрасно, хорошо, детям – радости, а взрослым – всего замечательного.  

Парад Дедов Морозов в Гомеле получился действительно волшебным. Внезапно началась метель-10

В новом году всем гомельчанам огромного здоровья, терпения, любви, богатства, радости, счастья. Всего этого вам и побольше.  

А Снегурочка пожелает в новом году всем любви, удачи, счастья и всего самого-самого наилучшего.  

Парад Дедов Морозов в Гомеле получился действительно волшебным. Внезапно началась метель-13

Завершилось сказочное шествие концертом у праздничной елки. Так в Гомеле дали старт новогодним гуляниям.  

# Новый год # общество # Екатерина Забенько # Фотофакт

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