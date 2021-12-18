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В Риме +11°C, в Москве -13°C. Погода в Европе на неделю с 20 по 26 декабря

18 декабря 2021 16:00
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В Париже синоптики обещают малооблачную погоду. Столбик термометра здесь покажет +7 °C, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене температура воздуха, по прогнозам синоптиков, снизится до +3 °C. В Риме до +11 °C, переменная облачность. В Мадриде кратковременные осадки, воздуха прогреется до +10 °C.

В Риме +11°C, в Москве -13°C. Погода в Европе на неделю с 20 по 26 декабря-1

В столице Болгарии -1 °C, ожидаются кратковременные осадки. В Анкаре также возможны осадки, температура воздуха, по прогнозам синоптиков, около 0 °C. В Афинах обещают +9 °C.

В Риме +11°C, в Москве -13°C. Погода в Европе на неделю с 20 по 26 декабря-4

Значительно холоднее в Прибалтике. В Риге прогнозируют -5 °C и кратковременные осадки. В Вильнюсе аналогичный прогноз: -5 °C, также возможны осадки в виде снега. Не обойдется без осадков и в Варшаве, здесь столбики термометров покажут около 0 °C.

В Киеве температура, как ожидается, также будет около 0 °C, возможны осадки. В Москве осадков не предвидится, столбики термометров покажут -13 °C.

В Риме +11°C, в Москве -13°C. Погода в Европе на неделю с 20 по 26 декабря-7

В Беларуси похолодает до -20°C, установится снежный покров. Подробный прогноз погоды на неделю читайте здесь.

# Погода # Юлия Самусенко # Фотофакт

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